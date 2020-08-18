В США обнаружили случай инфицирования человека чумой
В штате Калифорния зафиксировали случай заражения человека чумой. Мужчина, вероятно, заболел после укуса блохи.
Последний раз в США чуму фиксировали еще в 2015 году, сообщает Los Angeles Time.
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Заболел житель округа Эльдорадо, в штате Калифорния. Вероятно, он заразился после укуса блохи на местном озере Тахо.
К слову, последние случаи инфицирования чумой зафиксировали в Калифорнии у двоих жителей округа Лос-Анджелес еще 5 лет назад. Вероятно, они заразились во время посещения Йосемитского национального парка,на границе со штатом Невада. Обоим пациентам удалось выздороветь.
Кроме того, в районе озера Тахо с 2016 по 2019 год обнаружили 20 грызунов-носителей бацилл чумы.
По информации центров по контролю над заболеваниями и профилактике, с начала прошлого века в США зафиксировали около тысячи случаев заболевания чумой.
Что такое бубонная чума?Это опасное бактериальное заболевание, которое чаще всего переносят грызуны и их блохи. Сейчас болезнь эффективно лечат антибиотиками.
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Чума в Монголии и Китае
- В июне в западной части Монголии зарегистрировали вспышку бубонной чумы. В регионе ввели карантинные ограничения на неопределенный срок, а на Алтае и Туве закрыли границы.
- В июле 2020 года чуму зафиксировали и в Китае. На севере страны объявили третий уровень опасности и ввели специальные меры. Ограничения продлятся до конца года.
- Кроме того, в Китае умер человек, который болел бубонной чумой.