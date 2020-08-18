В штате Калифорния зафиксировали случай заражения человека чумой. Мужчина, вероятно, заболел после укуса блохи.

Последний раз в США чуму фиксировали еще в 2015 году, сообщает Los Angeles Time.

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Заболел житель округа Эльдорадо, в штате Калифорния. Вероятно, он заразился после укуса блохи на местном озере Тахо.

К слову, последние случаи инфицирования чумой зафиксировали в Калифорнии у двоих жителей округа Лос-Анджелес еще 5 лет назад. Вероятно, они заразились во время посещения Йосемитского национального парка,на границе со штатом Невада. Обоим пациентам удалось выздороветь.

Кроме того, в районе озера Тахо с 2016 по 2019 год обнаружили 20 грызунов-носителей бацилл чумы.

По информации центров по контролю над заболеваниями и профилактике, с начала прошлого века в США зафиксировали около тысячи случаев заболевания чумой.

Что такое бубонная чума? Это опасное бактериальное заболевание, которое чаще всего переносят грызуны и их блохи. Сейчас болезнь эффективно лечат антибиотиками.

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