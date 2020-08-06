Тревожный звоночек: в Китае зафиксировали смерть от чумы, власть "закрыла" целый район
В китайской провинции Внутренняя Монголия зарегистрировали смерть местного жителя от кишечной формы чумы. В ВОЗ утверждают, что ситуация по распространению чумы в Китае является контролируемой.
Смерть зафиксировали в городе Баотоу, что на севере Китая. Об этом сообщает Daily Mail.
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Что говорят китайские медики
- В региональном Комитете здравоохранения отметили, что мужчина умер еще в воскресенье после отрыва тромба от стенки сосуда.
- Сейчас 35 человек находятся на карантине. Их тесты на наличие чумы оказались отрицательными.
- Китайские власти ограничили доступ в район где жил погибший. Там проводят противоэпидемические мероприятия.
Что такое бубонная чума?
Это опасное бактериальное заболевание наиболее часто переносят грызуны и их блохи. Сейчас болезнь эффективно лечат антибиотиками.
Как на распространение чумы в Китае реагируют в ВОЗ
В ВОЗ считают, что ситуация с бубонной чумой в Китае и Монголии не представляет повышенного уровня опасности.
Там уверяют, что случаи заражения чумой "хорошо поддаются лечению". И она всегда была и остается с нами на протяжении веков.
Что известно о случаях бубонной чумы
- В Монголии зафиксировали два случая заболевания. В этих регионах ввели карантин.
- 6 июля с подозрением на заражение чумой в больницу доставили пятнадцатилетнего мальчика. Проживает он Баян-Улгинском аймаке, что граничит с Россией и Китаем. Он также употреблял мясо сурка.
- Также бубонную чуму подтвердили у скотовода в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.
- Такие случаи время от времени случаются в этих странах. Из-за употребления мяса диких животных.
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