В китайской провинции Внутренняя Монголия зарегистрировали смерть местного жителя от кишечной формы чумы. В ВОЗ утверждают, что ситуация по распространению чумы в Китае является контролируемой.

Смерть зафиксировали в городе Баотоу, что на севере Китая. Об этом сообщает Daily Mail.

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Что говорят китайские медики

В региональном Комитете здравоохранения отметили, что мужчина умер еще в воскресенье после отрыва тромба от стенки сосуда.

Сейчас 35 человек находятся на карантине. Их тесты на наличие чумы оказались отрицательными.

Китайские власти ограничили доступ в район где жил погибший. Там проводят противоэпидемические мероприятия.

Что такое бубонная чума?

Это опасное бактериальное заболевание наиболее часто переносят грызуны и их блохи. Сейчас болезнь эффективно лечат антибиотиками.

Как на распространение чумы в Китае реагируют в ВОЗ

В ВОЗ считают, что ситуация с бубонной чумой в Китае и Монголии не представляет повышенного уровня опасности.

Там уверяют, что случаи заражения чумой "хорошо поддаются лечению". И она всегда была и остается с нами на протяжении веков.

Что известно о случаях бубонной чумы