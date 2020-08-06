У китайській провінції Внутрішня Монголія зареєстрували смерть місцевого жителя від кишкової форми чуми. У ВООЗ переконують, що ситуація із поширення чуми в Китаї є контрольованою.

Смерть зафіксували у місті Баотоу, що на півночі Китаю. Про це повідомляє Daily Mail.

До теми У ВООЗ пояснили, наскільки небезпечна бубонна чума з Монголії

Що кажуть китайські медики

У регіональному Комітеті охорони здоров’я зазначили, що чоловік помер ще в неділю після відриву тромбу від стінки судини.

Наразі 35 людей перебувають на карантині. Їхні тести на чуму виявились негативними.

Китайська влада обмежила доступ до району де мешкав загиблий. Там проводять протиепідемічні заходи.

Що таке Бубонна чума? Це небезпечне бактеріальне захворювання, які найчастіше переносять гризуни та їхні блохи. Нині хворобу ефективно лікують антибіотиками. Це небезпечне бактеріальне захворювання, які найчастіше переносять гризуни та їхні блохи. Нині хворобу ефективно лікують антибіотиками.

Як на поширення чуми в Китаї реагують у ВООЗ

У ВООЗ вважають, що ситуація з бубонною чумою в Китаї й Монголії не представляє підвищеного рівня небезпеки.

Там запевняють, що випадки зараження чумою "добре піддаються лікуванню". І вона завжди існувала й залишається з нами упродовж століть.

Що відомо про випадки бубонної чуми