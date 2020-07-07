У ВООЗ пояснили, наскільки небезпечна бубонна чума з Монголії
У ВООЗ вважають, що ситуація з бубонною чумою в Китаї й Монголії не представляє підвищеного рівня небезпеки.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням представницю ВООЗ Маргарет Харріс.
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На цей час ми не вважаємо, що мова йде про підвищену загрозу, але ми ретельно стежимо за ситуацією,
– сказала вона, коментуючи ситуацію з бубонною чумою.
Вона зазначила, що ВООЗ тісно співпрацює з китайською і монгольською владою з цього питання.
За її словами, дані вказують, що випадки зараження чумою "добре піддаються лікуванню". І вона завжди існувала й залишається з нами упродовж століть.
Що відомо про випадки бубонної чуми
- В Монголії зафіксували два випадки захворювання. В цих регіонах запровадили карантин.
- 6 липня з підозрою на зараження чумою в лікарню доправили п'ятнадцятирічного хлопчика. Проживає він Баян-Улгінському аймаку, що має кордон із Росією і Китаєм. він також вживала м'ясо бабака.
- Також бубонну чуму підтвердили у скотаря в автономному районі Внутрішня Монголія на півночі Китаю.
- Такі випадки трапляються час від часу у цих країнах. Через споживання м'яса диких тварин.