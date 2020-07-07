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Як охолодити квартиру без кондиціонера: прості поради
3 липня , 06:20 Як охолодити квартиру без кондиціонера: прості поради
Наталя Сколоздра
Сезон кліщів: що таке хвороба Лайма, як захиститися і діяти в екстрених випадках
26 червня , 16:02 Сезон кліщів: що таке хвороба Лайма, як захиститися і діяти в екстрених випадках
Юліана Вінтюк
Скільки людей підхопили COVID-19 на відпочинку в Одесі: коли будуть висновки МОЗ
12:30, сьогодні Скільки людей підхопили COVID-19 на відпочинку в Одесі: коли будуть висновки МОЗ
За добу в Україні 564 нових хворих на COVID-19
09:17, сьогодні За добу в Україні 564 нових хворих на COVID-19
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Новини про коронавірус 6 липня: ВООЗ зупинила випробування 3 ліків, у Києві послабили карантин
06:01, сьогодні Новини про коронавірус 6 липня: ВООЗ зупинила випробування 3 ліків, у Києві послабили карантин
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