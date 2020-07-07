У ВООЗ вважають, що ситуація з бубонною чумою в Китаї й Монголії не представляє підвищеного рівня небезпеки.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням представницю ВООЗ Маргарет Харріс.

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На цей час ми не вважаємо, що мова йде про підвищену загрозу, але ми ретельно стежимо за ситуацією,

– сказала вона, коментуючи ситуацію з бубонною чумою.

Бубонна чума – що це? Це небезпечне бактеріальне захворювання, які найчастіше переносять гризуни та їхні блохи. Нині хворобу ефективно лікують антибіотиками.

Вона зазначила, що ВООЗ тісно співпрацює з китайською і монгольською владою з цього питання.

За її словами, дані вказують, що випадки зараження чумою "добре піддаються лікуванню". І вона завжди існувала й залишається з нами упродовж століть.

Що відомо про випадки бубонної чуми