Один випадок захворювання на бубонну чуму виявлено в автономному районі Внутрішня Монголія, що на півночі Китаю.

Про спалах небезпечної інфекції повідомляє видання Xinhua. Її виявили у місцевого скотаря. Також в лікарню міста Баян-Нур потрапила людина з ознаками цієї інфекції.

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Чоловіка з підозрою на бубонну чуму госпіталізували напередодні. Після цього в адміністративно-територіальній одиниці Урад-Чжунцю міста Баян-Нур оголосили третій рівень епідеміологічного попередження. За даними місцевої влади, в місті існує загроза розповсюдження захворювання серед населення.

У зв’язку з ризиком поширення бубонної чуми, мешканцям рекомендували не полювати на бабаків та інших диких тварин, та не вживати їх.

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Жителі також повинні повідомляти про хворих або мертвих тварин і повідомляти про раптові смерті людей з високою температурою.