Один случай заболевания бубонной чумой обнаружен в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.

О вспышке опасной инфекции сообщает издание Xinhua. Ее обнаружили у местного скотовода. Также в больницу города Баян-Нур попал человек с симптомами этой инфекции.

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Мужчину с подозрением на бубонную чуму госпитализирован накануне. После этого в административно-территориальной единице Урад-Чжунци города Баян-Нур объявили третий уровень эпидемиологического предупреждения. По данным местных властей, в городе существует угроза распространения заболевания среди населения.

В связи с риском распространения бубонной чумы, жителям рекомендовали не охотиться на сурков и других диких животных, и не употреблять их.

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Жители также должны сообщать о больных или мертвых животных и сообщать о внезапных смертях людей с высокой температурой.