В западной части Монголии зарегистрировали вспышку бубонной чумы. Из-за этого в регионе ввели карантинные ограничения на неопределенный срок.

Известно, что 27-летний мужчина и женщина из округа Цецег провинции Ховд обратились с симптомами в больницу после того, как съели сырое мясо сурка, сообщает CentralAsia.

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В Национальном центре зоонозов сообщили, что инфицированная женщина находится в критическом состоянии. Эпидемиологи определили, что напрямую она контактировала с 60 людьми, а косвенно – более чем с 400.

В связи со вспышкой, в округе на неопределенный срок ввели карантин, а на Алтае и Туве закрыли границы со страной.

К слову, в 2019 году в соседнем округе от бубонной чумы умерла пара, которая тоже употребляла сырое мясо сурка.

Бубонная чума – что это? Бактериальное заболевание, которое передается блохами. Обычно они живут на диких грызунах, таких, как крысы или сурки, но вполне могут перескочить и на домашних любимцев.

Согласно данным ВОЗ, сейчас чума существует на всех континентах, кроме Австралии и Океании. Впрочем, чаще всего ее вспышки регистрируют в Азии, Африке и Южной Америке.

Чаще всего инфицирование чумой происходит в результате укуса блох, через слюну которых и передается возбудитель болезни.

Впрочем, во время масштабного распространения болезни болезнь может передаваться и аэрозольным путем от животных и людей.