У західній частині Монголії зареєстрували спалах бубонної чуми. Через це у регіоні ввели карантинні обмеження на невизначений термін.

Відомо, що 27-річний чоловік та жінка з округу Цецег провінції Ховд звернулися з симптомами до лікарні після того, як з'їли сире м'ясо бабака, повідомляє CentralAsia.

До теми Що таке бубонна чума: симптоми та лікування

У Національному центрі зоонозів повідомили, що інфікована жінка перебуває в критичному стані. Епідеміологи визначили, що напряму вона контактувала з 60 людьми, а опосередковано – більш ніж з 400.

У зв'язку зі спалахом, у в окрузі на невизначений термін ввели карантин, а на Алтаї та Туві зачинили кордони з країною.

До слова, у 2019 році у сусідньому окрузі від бубонної чуми померла пара, як теж вживала сире м'ясо бабака.

Бубонна чума – що це? Бактеріальне захворювання, яке передається блохами. Зазвичай вони живуть на диких гризунах, таких як щурі або бабаки, але цілком можуть перескочити й на домашніх улюбленців.

Згідно з даними ВООЗ, нині чума існує на всіх континентах, окрім Австралії та Океанії. Втім, найчастіше її спалахи реєструють в Азії, Африці та Південній Америці.

Найчастіше інфікування чумою відбувається внаслідок укусу блохи, через слину якої і передається збудник хвороби.

Втім, під час масштабного поширення хвороби хвороба може передаватися й аерозольним шляхом від тварин та людей.