В ВОЗ считают, что ситуация с бубонной чумой в Китае и Монголии не представляет повышенного уровня опасности.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой представительницу ВОЗ Маргарет Харрис.

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В настоящее время мы не считаем, что речь идет о повышенной угрозе, но мы тщательно следим за ситуацией,

– сказала она, комментируя ситуацию с бубонной чумой.

Бубонная чума – что это? Это опасное бактериальное заболевание, которые чаще всего переносят грызуны и их блохи. Сейчас болезнь эффективно лечат антибиотиками.

Она отметила, что ВОЗ тесно сотрудничает с китайскими и монгольскими властями по этому вопросу.

По ее словам, данные указывают, что случаи заражения чумой "хорошо поддаются лечению". И она всегда существовала и остается с нами на протяжении веков.

Что известно о случаях бубонной чумы