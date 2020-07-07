В ВОЗ объяснили, насколько опасна бубонная чума из Монголии
В ВОЗ считают, что ситуация с бубонной чумой в Китае и Монголии не представляет повышенного уровня опасности.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой представительницу ВОЗ Маргарет Харрис.
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В настоящее время мы не считаем, что речь идет о повышенной угрозе, но мы тщательно следим за ситуацией,
– сказала она, комментируя ситуацию с бубонной чумой.
Она отметила, что ВОЗ тесно сотрудничает с китайскими и монгольскими властями по этому вопросу.
По ее словам, данные указывают, что случаи заражения чумой "хорошо поддаются лечению". И она всегда существовала и остается с нами на протяжении веков.
Что известно о случаях бубонной чумы
- В Монголии зафиксировали два случая заболевания. В этих регионах ввели карантин.
- 6 июля с подозрением на заражение чумой в больницу доставили пятнадцатилетнего мальчика. Проживает он в Баян-Улгинском аймаке, который граничит с Россией и Китаем. Он тоже употреблял мясо сурка.
- Также бубонную чуму подтвердили у скотовода в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.
- Такие случаи случаются время от времени в этих странах. Из-за потребления мяса диких животных.