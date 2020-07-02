Это опасный смертельный недуг, который родом из стран Азии. Это одна из клинических форм чумы (зоонозной природно-очаговой бактериальной инфекционной болезни).

Бубонная чума унесла миллионы человеческих жизней в Европе, где ее называли "черной смертью". Согласно данным ВОЗ, смертность от чумы составляет 30-100%, если ее не лечить.

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К концу XIX века эта тяжелая болезнь не поддавалась лечению. После изобретения вакцин против чумы и начале применения на практике некоторых антибиотиков, летальность несколько спала. Но выздороветь от чумы можно только в том случае, если вовремя начать лечение.

Симптомы бубонной чумы

Бубонная чума относится к острой форме инфекционного заболевания, вызванного попаданием в организм возбудителя через кожу. Переносчиками являются блохи, паразитирующие на крысах и других грызунах. Если чума приобретает масштабное распространение, то может передаваться от животных и от людей аэрозольным путем.

Бубонная чума в Монголии

Возбудитель чумы, который проник под кожу человека, с током крови попадает на первые препятствия – лимфатические узлы. В них начинается острый воспалительный процесс, который переходит на другие ткани. На теле образуются уплотнения – бубоны. Отсюда происходит название болезни – бубонная или бубонская форма чумы.

Бубонная чума – симптомы Горячка,

Головная боль,

Слабость и озноб,

Увеличение лимфатических узлов.

Тяжелая интоксикация,

Геморрагический синдром,

Серозное геморрагическое поражение легких, лимфатической системы с образованием бубнил, септическим течением и высокой смертностью.

Лечение бубонной чумы

Все больные бубонной чумой подлежат обязательной госпитализации в специализированные отделения инфекционных больниц. Белье, одежда, остатки еды, посуда, предметы ухода и выделения пациента подвергаются специальной обработке и дезинфекции.

Средневековые костюмы от чумы

Во время лечения и ухода за больным персонал отделения использует противочумные костюмы. Основным методом лечения бубонной чумы является антибиотикотерапия. Эти препараты вводятся внутримышечно. Больной находится под наблюдением врачей несколько месяцев и только после этого может быть выписан.

Отметим, что ВОЗ не рекомендует вакцинировать от чумы каждого. Прививки необходимо лишь тем, кто находится в группе риска (например, медработники и работники лабораторий.

Бубонная чума в истории человечества

В период развития человечества произошли три пандемии, при которых преобладала бубонная форма чумы. По приблизительным подсчетам, чума унесла жизни 180-200 миллионов людей. Пандемия, которая произошла в Европе и Азии в 1347-1351 годах, унесла жизни более 25 миллионов людей.

Бубонная чума в современном мире

Чума встречается на всех континентах, кроме Океании. Чаще всего эпидемии чумы случались в Африке, Азии и Южной Америке, впрочем, с 1990 годов большинство случаев инфицирования встречаются в Африке. Самая сложная эпидемиологическая ситуация с чумой на Мадагаскаре, а также в Демократической Республике Конго и Перу.

Во время эпидемического сезона (сентябрь-апрель) случаи бубонной чумы на Мадагаскаре регистрируют практически ежегодно.

Вспышку бубонной чумы зафиксировали в Монголии в июне 2020 года

В западной части Монголии зарегистрировали вспышку бубонной чумы. В регионе ввели карантинные ограничения на неопределенный срок, а на Алтае и Туве закрыли границы со страной.

27-летнего мужчину и женщину 29 июня госпитализировали в больницу после того, как они съели сырое мясо сурка. Вспышки чумы периодически случаются в Монголии. В частности, в 2019 году от бубонной чумы там умерла пара, которая тоже употребляла сырое мясо сурка.

Бубонна чума – симптоми