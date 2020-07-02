Що таке бубонна чума: симптоми та лікування
Це небезпечна смертельна недуга, яка родом з країн Азії. Це одна з клінічних форм чуми (зоонозної природно-осередкової бактеріальної інфекційної хвороби).
Бубонна чума забрала мільйони людських життів в Європі, де її називали "чорною смертю". Згідно з даними ВООЗ, смертність від чуми становить 30–100%, якщо її не лікувати.
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До кінця XIX століття ця важка хвороба не піддавалася лікуванню. Після винаходу вакцин проти чуми й початку застосування на практиці деяких антибіотиків, летальність дещо спала. Але одужати від чуми можна лише в тому випадку, якщо вчасно розпочати лікування.
Симптоми бубонної чуми
Бубонна чума належить до гострої форми інфекційного захворювання, викликаного попаданням в організм збудника через шкіру. Переносником є блохи, що зазвичай паразитують на щурах і інших гризунах. Втім, вони цілком можуть перескочити на худобу або домашніх тварин. Якщо чума набуває масштабного поширення, то може передаватися від тварин та від людей аерозольним шляхом.
Бубонна чума в Монголії
Збудник чуми, що проникає під шкіру людини, з потоком крові потрапляє на перші перешкоди – лімфатичні вузли. У них починається гострий запальний процес, який переходить на інші тканини. На тілі утворюються ущільнення – бубони. Звідси походить назва хвороби – бубонна або бубонська форма чуми.
- Гарячка,
- Головний біль,
- Слабкість та озноб,
- Збільшення лімфатичних вузлів.
- Тяжка інтоксикація,
- Геморагічний синдром,
- Серозне геморагічне ураження легенів, лімфатичної системи з утворенням бубонів, септичним перебігом і високою смертністю.
Лікування бубонної чуми
Усі інфіковані бубонною чумою підлягають обов'язковій госпіталізації у спеціалізовані відділення інфекційних лікарень. Білизна, одяг, залишки їжі, посуд, предмети догляду та виділення пацієнта піддаються спеціальній обробці та дезінфекції.
Середньовічні костюми від чуми
Під час лікування і догляду за хворим персонал відділення використовує протичумні костюми. Основним методом лікування бубонної чуми є антибіотикотерапія. Ці препарати вводяться внутрішньом'язово. Хворий перебуває під наглядом лікарів кілька місяців і тільки після цього може бути виписаний.
Зазначимо, що ВООЗ не рекомендує вакцинувати від чуми кожного. Щеплення необхідне лише тим, хто перебуває у групі ризику – наприклад, медпрацівники та працівники лабораторій.
Бубонна чума в історії людства
В історії людства відбулись три пандемії, при яких переважала бубонна форма чуми. За приблизними підрахунками, чума забрала життя 180-200 мільйонів людей. Пандемія, яка сталася у Європі та Азії в 1347-1351 роках, забрала життя понад 25 мільйонів хворих.
Бубонна чума у сучасному світі
Чума зустрічається на всіх континентах, окрім Океанії. Найчастіше епідемії чуми траплялися в Африці, Азії і Південній Америці, втім, з 1990 років більшість випадків інфікування трапляються в Африці. Найскладніша епідеміологічна ситуація з чумою на Мадагаскарі, а також у Демократичній Республіці Конго і Перу.
Під час епідемічного сезону (вересень квітень) випадки бубонної чуми на Мадагаскарі реєструють практично щороку.
Спалах бубонної чуми зафіксували у Монголії у червні 2020 року
У західній частині Монголії зареєстрували спалах бубонної чуми. У регіоні ввели карантинні обмеження на невизначений термін, а на Алтаї та Туві зачинили кордони з країною.
27-річного чоловіка та жінку 29 червня госпіталізували до лікарні після того, як вони з'їли сире м'ясо бабака. Спалахи чуми періодично трапляються у Монголії. Зокрема, у 2019 році від бубонної чуми там померла пара, як теж вживала сире м'ясо бабака.