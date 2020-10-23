Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) схвалила ремдесівір для лікування пацієнтів з COVID-19, яким потрібна госпіталізація.

У повідомленні американського Управління зазначено, що ремдесівір може зупиняти поширення SARS-CoV-2 по організму.

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Це єдиний схвалений препарат у лікуванні коронавірусу

Раніше FDA схвалила ремдисевір як "екстрений" засіб лікування COVID-19, тепер же ліки стали першим і єдиним схваленим засобом боротьби з новою хворобою в США.

Це стало можливим після дослідження Національного інституту охорони здоров'я США, яке показало, що ремдесівір в середньому скоротив час відновлення від COVID-19 на п'ять днів – з 15 до 10 днів.

Ремдесивір відомий під брендом Veklury, також відомо, що його приймав президент США Дональд Трамп під час лікування коронавірусу.

У Сполучених Штатах Veklury показаний дорослим і педіатричним пацієнтам (від 12 років і старше і вагою не менше 40 кілограмів) для лікування COVID-19, що вимагають госпіталізації,

– заявили у каліфорнійській компанії Gilead Sciences, Inc., яка власне й отримала дозвіл від влади США на виробництво ремдесівіра.

Чому це викликає занепокоєння, а не радість

Минулого тижня у ВООЗ не підтвердили ефективність препарату ремдесівір при лікуванні COVID-19. Згідно з їхнім дослідженням, що ці ліки не скорочують час перебування пацієнта з COVID-19 у лікарні і ніяк не впливають на ризики смерті під час перебігу захворювання.

Ремдесивір – що це за препарат Противірусний препарат, який розробили для боротьби з лихоманкою Ебола. Він знімає лихоманку у важких пацієнтів і допомагає їм пережити гостру фазу інфекції.

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До слова, 13 жовтня міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що Ремдесивір має надійти до України через тиждень. Тобто, ліки вже повинні з'явитись в українських лікарнях.