Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило ремдесивир для лечения пациентов с COVID-19, которым требуется госпитализация.

В сообщении американского управления указано, что ремдесивир может останавливать распространение SARS-CoV-2 по организму.

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Это единственный одобренный препарат в лечении коронавируса

Ранее FDA одобрила ремдесивир как "экстренное" средство лечения COVID-19, теперь же лекарство стало первым и единственным одобренным средством борьбы с новой болезнью в США.

Это стало возможным после исследования Национального института здравоохранения США, которое показало, что ремдесивир в среднем сократил время восстановления от COVID-19 на пять дней – с 15 до 10 дней.

Ремдесивир известен под брендом Veklury, также известно, что его принимал президент США Дональд Трамп во время лечения коронавируса.

В Соединенных Штатах Veklury показан взрослым и педиатрическим пациентам (от 12 лет и старше и весом не менее 40 килограммов) для лечения COVID-19, что требуют госпитализации,

– заявили в калифорнийской компании Gilead Sciences, Inc., которая собственно и получила разрешение от властей США на производство ремдесивира.

Почему это вызывает беспокойство, а не радость

На прошлой неделе в ВОЗ не подтвердили эффективность препарата ремдесивир при лечении COVID-19. Согласно их исследованиям, что эти лекарства не сокращают время пребывания пациента с COVID-19 в больнице и никак не влияют на риски смерти во время течения заболевания.

Ремдесивир – что это за препарат Противовирусный препарат, который разработали для борьбы с лихорадкой Эбола. Он снимает лихорадку у тяжелых пациентов и помогает им пережить острую фазу инфекции.

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К слову, 13 октября министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что ремдесивир должен поступить в Украину через неделю. То есть лекарства уже должны появиться в украинских больницах.