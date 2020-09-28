Дослідження показало, що багато жінок в процесі старіння все ще високо оцінюють секс. І це нормально.

Те, що всі жінки з віком перестають хотіти сексу – це міф. Близько чверті жінок оцінюють секс як важливий незалежно від їхнього віку, повідомляє CNN.

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У 3 200 жінок, за якими спостерігали впродовж 15 років, з віком виробилось різне ставлення сексу. Близько четверті жінок (28%) і справді стали менше цінували секс. Втім, майже стільки ж жінок дотримуються протилежної думки. Близько 27% респонденток сказали, що секс залишається надзвичайно важливим і у 40, і в 50, і у 60 років.

Жінки, які цінували секс у літньому віці, були більш освіченими за жінок з першої групи. Також вони були менш депресивними та краще відчували сексуальне задоволення до того, як вступили у середній вік.

Втім, є і третя група жінок, у яку потрапили 48% респонденток. Ці жінки дуже цінували здорове статеве життя до початку менопаузи, але поступово втрачали інтерес до цього у 50–60 років.

Чому деякі жінки з віком перестають хотіти сексу

На це існує цілий ряд емоційних, фізичних та психологічних факторів. Виділяють чотири основних: