Чи справді жінки з віком перестають хотіти сексу: нове дослідження
Дослідження показало, що багато жінок в процесі старіння все ще високо оцінюють секс. І це нормально.
Те, що всі жінки з віком перестають хотіти сексу – це міф. Близько чверті жінок оцінюють секс як важливий незалежно від їхнього віку, повідомляє CNN.
Цікаво Подивись на себе голого та доторкнись до свого тіла: відверте інтерв'ю про сексуальність
У 3 200 жінок, за якими спостерігали впродовж 15 років, з віком виробилось різне ставлення сексу. Близько четверті жінок (28%) і справді стали менше цінували секс. Втім, майже стільки ж жінок дотримуються протилежної думки. Близько 27% респонденток сказали, що секс залишається надзвичайно важливим і у 40, і в 50, і у 60 років.
Жінки, які цінували секс у літньому віці, були більш освіченими за жінок з першої групи. Також вони були менш депресивними та краще відчували сексуальне задоволення до того, як вступили у середній вік.
Втім, є і третя група жінок, у яку потрапили 48% респонденток. Ці жінки дуже цінували здорове статеве життя до початку менопаузи, але поступово втрачали інтерес до цього у 50–60 років.
Чому деякі жінки з віком перестають хотіти сексу
На це існує цілий ряд емоційних, фізичних та психологічних факторів. Виділяють чотири основних:
- Медичні фактори: Коли жінки вступають у переменопаузу, починаються гормональні зміни, які можуть призвести до того, що секс приносить менше задоволення або навіть біль. Падіння естрогену призводить до того, що тканини вульви та піхви стають тонкішими, сухішими та легшими для руйнування, схильні до утворення синців або подразнення. Збудитися стає складніше. Припливи та інші ознаки менопаузи можуть впливати на настрій та якість сну, що призводить до втоми, тривоги, дратівливості та навіть депресії. Також на лібідо впливають багато медичних станів, які можуть виникнути або погіршитися з віком.
- Психічні та емоційні причини: Психологічний компонент сексу може мати величезний вплив на рівень сексуального бажання жінки. Історія сексуального чи фізичного насильства, боротьба зі зловживанням наркотиками, депресія, тривога та стрес є основними гравцями у цій категорії.
- Стосунки з партнером: З віком жінки можуть зіткнутися з кардинальними та тривожними змінами у своєму романтичному житті, що також може вплинути на інтерес до статевого життя.
- Соціум та звичаї: Суспільство теж дуже впливає на ставлення до сексу. Релігійні, культурні та сімейні цінності можуть зіграти велику роль навіть у відчуттях під час статевого акту