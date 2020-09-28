Действительно ли женщины с возрастом перестают хотеть секса: новое исследование
Исследование показало, что многие женщины в процессе старения все еще высоко оценивают секс. И это нормально.
То, что все женщины с возрастом перестают хотеть секса – это миф. Около четверти женщин оценивают секс как важный независимо от их возраста, сообщает CNN.
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У 3 200 женщин, за которыми наблюдали в течение 15 лет, с возрастом выработалось разное отношение к сексу. Около четверти женщин (28%) и в самом деле стали меньше ценить секс. Впрочем, почти столько же женщин придерживаются противоположного мнения. Около 27% респонденток сказали, что секс остается чрезвычайно важным и в 40, и в 50, и в 60 лет.
Женщины, которые ценили секс в пожилом возрасте, были более образованными, чем женщины из первой группы. Также они были менее депрессивными и лучше чувствовали сексуальное удовлетворение до того, как вступили в средний возраст.
Впрочем, есть и третья группа женщин, в которую попали 48% респонденток. Эти женщины очень ценили здоровую половую жизнь до начала менопаузы, но постепенно теряли интерес к этому в 50-60 лет.
Почему некоторые женщины с возрастом перестают хотеть секса
На это влияет целый ряд эмоциональных, физических и психологических факторов. Выделяют четыре основных:
- Медицинские факторы: Когда женщины вступают в переменопаузу, начинаются гормональные изменения, которые могут привести к тому, что секс приносит меньше удовольствия или даже боль. Падение эстрогена приводит к тому, что ткани вульвы и влагалища истончаются, становятся более сухими и легкими для разрушения, склонными к образованию синяков или раздражений. Возбудиться становится сложнее. Приливы и другие признаки менопаузы могут влиять на настроение и качество сна, что приводит к усталости, тревоги, раздражительности и даже депрессии. Также на либидо влияют многие медицинские состояния, которые могут возникнуть или ухудшиться с возрастом.
- Психические и эмоциональные причины: Психологический компонент секса может иметь огромное влияние на уровень сексуального желания женщины. История сексуального или физического насилия, борьба со злоупотреблением наркотиками, депрессия, тревога и стресс являются основными игроками в этой категории.
- Отношения с партнером: с возрастом женщины могут столкнуться с кардинальными и тревожными изменениями в своей романтической жизни, что также может повлиять на интерес к половой жизни.
- Социум и обычаи: Общество тоже очень влияет на отношение к сексу. Религиозные, культурные и семейные ценности могут сыграть большую роль даже в ощущениях во время полового акта