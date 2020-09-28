Исследование показало, что многие женщины в процессе старения все еще высоко оценивают секс. И это нормально.

То, что все женщины с возрастом перестают хотеть секса – это миф. Около четверти женщин оценивают секс как важный независимо от их возраста, сообщает CNN.

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У 3 200 женщин, за которыми наблюдали в течение 15 лет, с возрастом выработалось разное отношение к сексу. Около четверти женщин (28%) и в самом деле стали меньше ценить секс. Впрочем, почти столько же женщин придерживаются противоположного мнения. Около 27% респонденток сказали, что секс остается чрезвычайно важным и в 40, и в 50, и в 60 лет.

Женщины, которые ценили секс в пожилом возрасте, были более образованными, чем женщины из первой группы. Также они были менее депрессивными и лучше чувствовали сексуальное удовлетворение до того, как вступили в средний возраст.

Впрочем, есть и третья группа женщин, в которую попали 48% респонденток. Эти женщины очень ценили здоровую половую жизнь до начала менопаузы, но постепенно теряли интерес к этому в 50-60 лет.

Почему некоторые женщины с возрастом перестают хотеть секса

На это влияет целый ряд эмоциональных, физических и психологических факторов. Выделяют четыре основных: