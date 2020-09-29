Чи справді з віком слабшає нюх та смак
Коли говорять про старіння, для всіх очевидно, що з віком може погіршуватися зір і слух. Але чомусь ми забуваємо, що іноді інші почуття теж притупляються. Так, з віком змінюється сприйняття смаку і запаху.
Смак і нюх працюють разом, бо більшість смаків пов'язані з запахами. Ці почуття можуть не тільки приносити задоволення від їжі, але і дозволяють виявити небезпеку, наприклад зіпсовану їжу, газ і дим, пише ncbi.
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Чому слабшає смак та нюх
З віком кількість смакових рецепторів зменшується, а чутливість до різних смаків помітно знижується до 60 років. Крім того, з віком слини виділяється все менше – це може викликати сухість у роті та вплинути на смакові відчуття.
Нюх також може погіршитися, особливо після 70 років. Це пов'язують з втратою нервових закінчень і меншим виділенням слизу. Слиз допомагає запахам залишатися в носі досить довго, щоб їх могли виявити нервові закінчення.
У молодому віці смакові рецептори добре відновлюються – клітини замінюються новими кожні 1-2 тижні. І якщо, наприклад, обпалити язик гарячим напоєм, то здатність повноцінно відчувати смак повернеться через кілька днів. З віком ця здатність клітин погіршується і рецептори гірше відновлюються після травм.
Що посилює втрату нюху та смаку
Деякі фактори можуть прискорити втрату здатності відчувати смак і запахи. До них відносяться:
- окремі захворювання, наприклад інфекції верхніх дихальних шляхів;
- куріння;
- вплив шкідливих речовин;
- деякі ліки.
Що робити, щоб зберегти смак і нюх
- якщо на здатність відчувати запах і смак вплинули ліки, то можна поговорити з лікарем про зміну терапії;
- пийте більше води та не дозволяйте горлу пересохнути. Достатня кількість слини необхідна для повноцінного відчуття смаку їжі;
- не варто використовувати занадто багато солі, краще додавати в страви різні спеції (наприклад, перець або корицю), також можна додавати сушені трави та часник.