Коли говорять про старіння, для всіх очевидно, що з віком може погіршуватися зір і слух. Але чомусь ми забуваємо, що іноді інші почуття теж притупляються. Так, з віком змінюється сприйняття смаку і запаху.

Смак і нюх працюють разом, бо більшість смаків пов'язані з запахами. Ці почуття можуть не тільки приносити задоволення від їжі, але і дозволяють виявити небезпеку, наприклад зіпсовану їжу, газ і дим, пише ncbi.

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Чому слабшає смак та нюх

З віком кількість смакових рецепторів зменшується, а чутливість до різних смаків помітно знижується до 60 років. Крім того, з віком слини виділяється все менше – це може викликати сухість у роті та вплинути на смакові відчуття.

Нюх також може погіршитися, особливо після 70 років. Це пов'язують з втратою нервових закінчень і меншим виділенням слизу. Слиз допомагає запахам залишатися в носі досить довго, щоб їх могли виявити нервові закінчення.

У молодому віці смакові рецептори добре відновлюються – клітини замінюються новими кожні 1-2 тижні. І якщо, наприклад, обпалити язик гарячим напоєм, то здатність повноцінно відчувати смак повернеться через кілька днів. З віком ця здатність клітин погіршується і рецептори гірше відновлюються після травм.

Що посилює втрату нюху та смаку

Деякі фактори можуть прискорити втрату здатності відчувати смак і запахи. До них відносяться:

окремі захворювання, наприклад інфекції верхніх дихальних шляхів;

куріння;

вплив шкідливих речовин;

деякі ліки.

Що робити, щоб зберегти смак і нюх