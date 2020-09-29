Действительно ли с возрастом ослабевает обоняние и вкус
Когда говорят о старении, для всех очевидно, что с возрастом может ухудшаться зрение и слух. Но почему-то мы забываем, что иногда другие чувства тоже притупляются. Так, с возрастом меняется восприятие вкуса и запаха.
Вкус и обоняние работают вместе, потому что большинство вкусов связаны с запахами. Эти чувства могут не только приносить удовольствие от еды, но и позволяют обнаружить опасность, например испорченную еду, газ и дым, пишет ncbi.
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Почему ослабевает вкус и обоняние
С возрастом количество вкусовых рецепторов уменьшается, а чувствительность к различным вкусам заметно снижается к 60 годам. Кроме того, с возрастом слюны выделяется все меньше – это может вызвать сухость во рту и повлиять на вкусовые ощущения.
Обоняние также может ухудшиться, особенно после 70 лет. Это связывают с потерей нервных окончаний и меньшим выделением слизи. Слизь помогает запахам оставаться в носу достаточно долго, чтобы их могли обнаружить нервные окончания.
В молодом возрасте вкусовые рецепторы хорошо восстанавливаются клетки заменяются новыми каждые 1-2 недели. И если, например, обжечь язык горячим напитком, то способность полноценно ощущать вкус вернется через несколько дней. С возрастом эта способность клеток ухудшается и рецепторы хуже восстанавливаются после травм.
Что усиливает потерю обоняния и вкуса
Некоторые факторы могут ускорить потерю способности чувствовать вкус и запахи. К ним относятся:
- отдельные заболевания, например инфекции верхних дыхательных путей;
- курение;
- воздействие вредных веществ;
- некоторые лекарства.
Что делать, чтобы сохранить вкус и обоняние
- если на способность чувствовать запах и вкус повлияли лекарства, то можно поговорить с врачом об изменении терапии;
- пейте больше воды и не позволяйте горлу пересохнуть. Достаточное количество слюны необходимо для полноценного ощущения вкуса пищи;
- не стоит использовать слишком много соли, лучше добавлять в блюда различные специи (например, перец или корицу), также можно добавлять сушеные травы и чеснок.