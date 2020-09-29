Когда говорят о старении, для всех очевидно, что с возрастом может ухудшаться зрение и слух. Но почему-то мы забываем, что иногда другие чувства тоже притупляются. Так, с возрастом меняется восприятие вкуса и запаха.

Вкус и обоняние работают вместе, потому что большинство вкусов связаны с запахами. Эти чувства могут не только приносить удовольствие от еды, но и позволяют обнаружить опасность, например испорченную еду, газ и дым, пишет ncbi.

Также на тему: Пожилые люди начали медленнее стареть

Почему ослабевает вкус и обоняние

С возрастом количество вкусовых рецепторов уменьшается, а чувствительность к различным вкусам заметно снижается к 60 годам. Кроме того, с возрастом слюны выделяется все меньше – это может вызвать сухость во рту и повлиять на вкусовые ощущения.

Обоняние также может ухудшиться, особенно после 70 лет. Это связывают с потерей нервных окончаний и меньшим выделением слизи. Слизь помогает запахам оставаться в носу достаточно долго, чтобы их могли обнаружить нервные окончания.

В молодом возрасте вкусовые рецепторы хорошо восстанавливаются клетки заменяются новыми каждые 1-2 недели. И если, например, обжечь язык горячим напитком, то способность полноценно ощущать вкус вернется через несколько дней. С возрастом эта способность клеток ухудшается и рецепторы хуже восстанавливаются после травм.

Что усиливает потерю обоняния и вкуса

Некоторые факторы могут ускорить потерю способности чувствовать вкус и запахи. К ним относятся:

отдельные заболевания, например инфекции верхних дыхательных путей;

курение;

воздействие вредных веществ;

некоторые лекарства.

Что делать, чтобы сохранить вкус и обоняние