Коли застосовують німесулід

Німесулід блокує утворення простагландинів, які беруть участь у розвитку болю та запалення. Він має знеболювальну, протизапальну та жарознижувальну дію.

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Серед показань до застосування різні хвороби опорно-рухового апарату, що протікають з болем та запаленням, а також біль різного походження, наприклад, головний, зубний або при менструаціях.

Безпечність німесуліду

У літературі описано понад 100 випадків вираженого ураження печінки з жовтяницею на фоні прийому німесуліду: за кількох з них знадобилася екстрена пересадка печінки або настала смерть.

У зв'язку з цим Європейське агентство з лікарських засобів провело огляд безпеки та ефективності препаратів з німесулідом і дійшло таких висновків:

користь від застосування німесуліду переважує ризик, але його потрібно використовувати тільки при гострому болю та хворобливій менструації;

не слід використовувати німесулід внутрішньо для лікування остеоартриту – проблем з хребтом та суглобами;

німесулід потрібно використовувати тільки як препарат другої лінії;

людям, які використовують німесулід для лікування хронічного або частого болю, рекомендується проконсультуватися з лікарем для призначення іншого препарату.

Для серця німесулід не більш небезпечний, ніж інші НПЗЗ. Ризик госпіталізації при його прийомі збільшувався, як і при використанні інших ліків цієї групи, і був пов'язаний із застосуванням препаратів у великих кількостях.