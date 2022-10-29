Когда применяют нимесулид

Нимесулид блокирует образование простагландинов, участвующих в развитии болей и воспалениях. Он оказывает обезболивающее, противовоспалительное и жаропонижающее действие.

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Среди показаний к применению разные болезни опорно-двигательного аппарата, протекающие с болью и воспалением, а также боли различного происхождения, например, головная, зубная или при менструациях.

Безопасность нимесулида

В литературе описано более 100 случаев выраженного поражения печени с желтухой на фоне приема нимесулида: при нескольких из них понадобилась экстренная пересадка печени или наступила смерть.

В связи с этим Европейское агентство по лекарственным средствам провело обзор безопасности и эффективности препаратов с нимесулидом и пришло к следующим выводам:

польза от применения нимесулида перевешивает риск, но его нужно использовать только при острой боли и болезненной менструации;

не следует использовать нимесулид внутрь для лечения остеоартрита – проблем с позвоночником и суставами;

нимесулид нужно использовать только как препарат второй линии;

людям, которые используют нимесулид для лечения хронической или частой боли, рекомендуется проконсультироваться с врачом для назначения другого препарата.

Для сердца нимесулид не более опасен, чем другие НПВС. Риск госпитализации при его приеме увеличивался, как и при использовании других лекарств этой группы, и был связан с применением препаратов в больших количествах.