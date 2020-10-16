Чи підтримуєте ви легалізацію медичного канабісу? Це 1 з 5 питань, яке президент України хоче винести на всенародне опитування. Медичний канабіс застосовують у світі пацієнти з важким системним болем, вкрай тривожними та депресивними станами. А також його можуть призначати при посттравматичних стресових розладах, зокрема й після фронту.

Тисячі або й мільйони українців потребують лікування медичним канабісом. Про це в ефірі 24 каналу повідомив лікар-онколог Обласного клінічного онкоцентру Кіровоградщини Андрій Гардашніков.

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Чи лікує медичний канабіс біль

За словами експерта, канабіс – не є найпотужнішим засобом проти болю. Для лікування болю є знеболювальні засоби.

Канабіноїди не використовують для лікування хвороби. Вони призначені для лікування симптомів,

– ствердив лікар.

Він зазначив, що в медицині є дуже багато препаратів, які використовують для лікування симптомів. Тобто вони не лікують хворобу, але зменшують важкі ознаки, від яких страждають пацієнти.

У день виборів українці зможуть взяти участь в опитуванні, анонсованому Володимиром Зеленським. Наразі президент оприлюднив перші 2 запитання. Однак у мережі активно поширюють усі 5, серед них і "Чи підтримуєте ви легалізацію канабісу в медичних цілях — для зменшення болю у важких хворих?".

У якому вигляді продають медичний канабіс

Україна не має особистого досвіду у продажі канабісу, адже тут досі заборонено використовувати його в медичних цілях. За рекомендаціями NCCN (Національної загальної онкологічної мережі), канабіноїди продають у 2 лікарських формах:

таблетки;

розчин.

"Щодо використання медичного канабісу у вигляді сигарет для куріння – це не дуже ефективно і правильно. Адже таким способом важко підібрати дозування", – сказав онколог.

Хоча, мені як лікарю все одно яким чином пацієнт з важким захворюванням отримуватиме допомогу. Найголовніше, щоб це було ефективно, безпечно і за рекомендаціями науковців,

– додав Гардашніков.

Різниця між медичним канабісом і коноплями

За його словами, є наркотичні речовини, які суспільство може використовувати з незаконною метою і непередбачуваними наслідками. Але медичний канабіс можна використовувати для лікування пацієнтів.

В такому випадку – це лікарський засіб, у якого є:

показання;

протипоказання;

рекомендації для застосування;

певні умови використання таких речовин.

Безконтрольний обіг наркотичних психотропних препаратів – це достатньо небезпечно. Тому є спеціальні бланки рецептів, журнали, нормативні документи (закони, накази, постанови), які регламентують, як правильно і як законно користуватися цими речовинами для лікування пацієнтів.