Чи справді медичний канабіс має лікувальні властивості: відповідь лікаря-онколога
Чи підтримуєте ви легалізацію медичного канабісу? Це 1 з 5 питань, яке президент України хоче винести на всенародне опитування. Медичний канабіс застосовують у світі пацієнти з важким системним болем, вкрай тривожними та депресивними станами. А також його можуть призначати при посттравматичних стресових розладах, зокрема й після фронту.
Тисячі або й мільйони українців потребують лікування медичним канабісом. Про це в ефірі 24 каналу повідомив лікар-онколог Обласного клінічного онкоцентру Кіровоградщини Андрій Гардашніков.
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Чи лікує медичний канабіс біль
За словами експерта, канабіс – не є найпотужнішим засобом проти болю. Для лікування болю є знеболювальні засоби.
Канабіноїди не використовують для лікування хвороби. Вони призначені для лікування симптомів,
– ствердив лікар.
Він зазначив, що в медицині є дуже багато препаратів, які використовують для лікування симптомів. Тобто вони не лікують хворобу, але зменшують важкі ознаки, від яких страждають пацієнти.
У якому вигляді продають медичний канабіс
Україна не має особистого досвіду у продажі канабісу, адже тут досі заборонено використовувати його в медичних цілях. За рекомендаціями NCCN (Національної загальної онкологічної мережі), канабіноїди продають у 2 лікарських формах:
- таблетки;
- розчин.
"Щодо використання медичного канабісу у вигляді сигарет для куріння – це не дуже ефективно і правильно. Адже таким способом важко підібрати дозування", – сказав онколог.
Хоча, мені як лікарю все одно яким чином пацієнт з важким захворюванням отримуватиме допомогу. Найголовніше, щоб це було ефективно, безпечно і за рекомендаціями науковців,
– додав Гардашніков.
Різниця між медичним канабісом і коноплями
За його словами, є наркотичні речовини, які суспільство може використовувати з незаконною метою і непередбачуваними наслідками. Але медичний канабіс можна використовувати для лікування пацієнтів.
В такому випадку – це лікарський засіб, у якого є:
- показання;
- протипоказання;
- рекомендації для застосування;
- певні умови використання таких речовин.
Безконтрольний обіг наркотичних психотропних препаратів – це достатньо небезпечно. Тому є спеціальні бланки рецептів, журнали, нормативні документи (закони, накази, постанови), які регламентують, як правильно і як законно користуватися цими речовинами для лікування пацієнтів.