Действительно ли медицинский каннабис обладает лечебными свойствами: ответ врача-онколога
Поддерживаете ли вы легализацию медицинского каннабиса? Это 1 из 5 вопросов, которые президент Украины хочет вынести на всенародный опрос. Медицинский каннабис применяют в мире пациенты с тяжелой системной болью, крайне тревожными и депрессивными состояниями. А также его могут назначать при посттравматических стрессовых расстройствах, в том числе и после фронта.
Тысячи или миллионы украинцев нуждаются в лечении медицинским каннабисом. Об этом в эфире 24 канала сообщил врач-онколог Областного клинического онкоцентра Кировоградщины Андрей Гардашников.
К теме Эксперты говорят, что конопля может облегчить некоторые симптомы менопаузы
Лечит ли медицинский каннабис боль
По словам эксперта, каннабис – не является самым мощным средством против боли. Для лечения боли есть обезболивающие средства.
Каннабиноиды не используют для лечения болезни. Они предназначены для лечения симптомов,
– подтвердил врач.
Он отметил, что в медицине есть очень много препаратов, которые используют для лечения симптомов. То есть они не лечат болезнь, но уменьшают тяжелые признаки, от которых страдают пациенты.
В каком виде продают медицинский каннабис
Украина не имеет личного опыта в продаже каннабиса, ведь тут до сих пор запрещено использовать его в медицинских целях. По рекомендациям NCCN (Национальной общей онкологической сети), каннабиноиды продают в 2 лекарственных формах:
- таблетки;
- раствор.
"Относительно использования медицинского каннабиса в виде сигарет для курения – это не очень эффективно и правильно. Ведь таким способом трудно подобрать дозировку", – сказал онколог.
Хотя, мне как врачу все равно каким образом пациент с тяжелым заболеванием будет получать помощь. Самое главное, чтобы это было эффективно, безопасно и по рекомендациям ученых,
– добавил Гардашников.
Разница между медицинским каннабисом и коноплей
По его словам, есть наркотические вещества, которые общество может использовать с незаконной целью и непредсказуемыми последствиями. Но медицинский каннабис можно использовать для лечения пациентов.
В таком случае – это лекарственное средство, у которого есть:
- показания;
- противопоказания;
- рекомендации для применения;
- определенные условия использования таких веществ.
Бесконтрольный оборот наркотических психотропных препаратов – это достаточно опасно. Поэтому есть специальные бланки рецептов, журналы, нормативные документы (законы, приказы, постановления), которые регламентируют, как правильно и как законно пользоваться этими веществами для лечения пациентов.