Поддерживаете ли вы легализацию медицинского каннабиса? Это 1 из 5 вопросов, которые президент Украины хочет вынести на всенародный опрос. Медицинский каннабис применяют в мире пациенты с тяжелой системной болью, крайне тревожными и депрессивными состояниями. А также его могут назначать при посттравматических стрессовых расстройствах, в том числе и после фронта.

Тысячи или миллионы украинцев нуждаются в лечении медицинским каннабисом. Об этом в эфире 24 канала сообщил врач-онколог Областного клинического онкоцентра Кировоградщины Андрей Гардашников.

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Лечит ли медицинский каннабис боль

По словам эксперта, каннабис – не является самым мощным средством против боли. Для лечения боли есть обезболивающие средства.

Каннабиноиды не используют для лечения болезни. Они предназначены для лечения симптомов,

– подтвердил врач.

Он отметил, что в медицине есть очень много препаратов, которые используют для лечения симптомов. То есть они не лечат болезнь, но уменьшают тяжелые признаки, от которых страдают пациенты.

В день выборов украинцы смогут принять участие в опросе, анонсированном Владимиром Зеленским. Сейчас президент обнародовал первых 2 вопроса. Однако в сети активно распространяют все 5, среди них и "Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях – для уменьшения боли у тяжелых больных?".

В каком виде продают медицинский каннабис

Украина не имеет личного опыта в продаже каннабиса, ведь тут до сих пор запрещено использовать его в медицинских целях. По рекомендациям NCCN (Национальной общей онкологической сети), каннабиноиды продают в 2 лекарственных формах:

таблетки;

раствор.

"Относительно использования медицинского каннабиса в виде сигарет для курения – это не очень эффективно и правильно. Ведь таким способом трудно подобрать дозировку", – сказал онколог.

Хотя, мне как врачу все равно каким образом пациент с тяжелым заболеванием будет получать помощь. Самое главное, чтобы это было эффективно, безопасно и по рекомендациям ученых,

– добавил Гардашников.

Разница между медицинским каннабисом и коноплей

По его словам, есть наркотические вещества, которые общество может использовать с незаконной целью и непредсказуемыми последствиями. Но медицинский каннабис можно использовать для лечения пациентов.

В таком случае – это лекарственное средство, у которого есть:

показания;

противопоказания;

рекомендации для применения;

определенные условия использования таких веществ.

Бесконтрольный оборот наркотических психотропных препаратов – это достаточно опасно. Поэтому есть специальные бланки рецептов, журналы, нормативные документы (законы, приказы, постановления), которые регламентируют, как правильно и как законно пользоваться этими веществами для лечения пациентов.