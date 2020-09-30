Деякі експерти вважають, що канабіс може бути ефективним у боротьби з симптомами менопаузи. Але не для всіх.

У новому дослідженні вивчили дані 232 жінок-ветеранок з Північної Каліфорнії, повідомляє Healthline.

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Більше ніж половина жінок, середній вік яких становив близько 56 років, повідомили про такі симптоми менопаузи, як припливи та нічна пітливість (54%), безсоння (27%) та сечостатеві симптоми (69%). 27% з них заявили, що вживають коноплі (у будь-якій формі) для лікування симптомів менопаузи або робили це раніше. Продукти з конопель найчастіше використовувались для боротьби з припливами та нічним потовиділенням.

Дослідження не розмежовувало використання продуктів з конопель, які містять весь спектр інгредієнтів, враховуючи психоактивний тетрагідроканабінол (THC) та препарати, які містять терапевтичні дози каннабідіолу (CBD) та інших каннабіноїдів, але не THC.

Ще 10% жінок-ветеранок виявили зацікавленість у тому, аби спробувати коноплі для боротьби зі своїми симптомами.

Втім, дослідники поки не знають, на скільки таке лікування безпечне та ефективне. До нині на цю тему немає надійних клінічних досліджень.

Для порівняння, лише 19% заявили, що використовують гормональну терапію або інші, більш поширені втручання для лікування симптомів менопаузи. Але гормональна терапія поки що є найефективнішою доказовою терапією при симптомах менопаузи. Фахівці вважають, що зазвичай її переваги перевищують ризики.

Однак анекдотично, що багато жінок повідомляють про ефективність канабісу у лікуванні симптомів менопаузи – особливо безсоння та припливів. Але це логічно, оскільки такі речовини, як CBD і THC відомі своїми седативними ефектами.

Чому вживати коноплі під час менопаузи не надто хороша ідея

Окрім проблем з законом, вживання коноплі під час менопаузи може викликати неоднозначні результати.

Відомо, що канабіс має седативний ефект, тому він може позитивно впливати на порушення сну та зменшити симптоми тривоги.

Але також є дані, що вживання конопель може призвести до млявості, підвищеної тривожності та спровокувати серйозні психічні захворювання. Менопауза пов'язана з когнітивними змінами, відчуттям "туманності" та проблемами з концентрацією уваги. Оскільки це й побічні ефекти марихуани, тож її вживання може погіршити ці симптоми.