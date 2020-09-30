Некоторые эксперты считают, что каннабис может быть эффективным в борьбе с симптомами менопаузы. Но не для всех.

В новом исследовании изучили данные 232 женщин-ветеранов из Северной Калифорнии, сообщает Healthline.

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Больше половины женщин, средний возраст которых составлял около 56 лет, сообщили о таких симптомах менопаузы, как приливы и ночная потливость (54%), бессонница (27%) и мочеполовые симптомы (69%). 27% из них заявили, что употребляют коноплю (в любой форме) для лечения симптомов менопаузы или делали это раньше. Продукты из конопли чаще всего использовались для борьбы с приливами и ночным потоотделением.

Исследование не разграничивало использование продуктов из конопли, которые содержат весь спектр ингредиентов, учитывая психоактивный тетрагидроканнабинол (THC) и препараты, содержащие терапевтические дозы каннабидиола (CBD) и других каннабиноидов, но не THC.

Еще 10% женщин-ветеранов проявили заинтересованность в том, чтобы попробовать коноплю для борьбы со своими симптомами.

Впрочем, исследователи пока не знают, на сколько такое лечение безопасно и эффективно. До сих пор на эту тему нет надежных клинических исследований.

Для сравнения, только 19% заявили, что используют гормональную терапию или другие, более распространенные вмешательства для лечения симптомов менопаузы. Но гормональная терапия пока является самой эффективной доказательной терапией при симптомах менопаузы. Специалисты считают, что обычно ее преимущества превышают риски.

Однако анекдотично, что многие женщины сообщают об эффективности каннабиса в лечении симптомов менопаузы – особенно бессонницы и приливов. Но это логично, поскольку такие вещества, как CBD и THC известны своими седативными эффектами.

Почему употреблять коноплю во время менопаузы не слишком хорошая идея

Кроме проблем с законом, употребление конопли во время менопаузы может вызвать неоднозначные результаты.

Известно, что каннабис обладает седативным эффектом, поэтому он может положительно влиять на нарушение сна и уменьшить симптомы тревоги.

Но также есть данные, что употребление конопли может привести к вялости, повышенной тревожности и спровоцировать серьезные психические заболевания. Менопауза связана с когнитивными изменениями, ощущением "туманности" и проблемами с концентрацией внимания. Поскольку это и побочные эффекты марихуаны, поэтому ее употребление может ухудшить эти симптомы.