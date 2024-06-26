Вчені проаналізували алкогольну поведінку у країнах Євросоюзу, а також в Ісландії, Норвегії та Україні за періоди 2000, 2010, 2015 та 2019 років. Дослідження ґрунтується на даних ВООЗ про споживання алкоголю на душу населення, типи алкогольних напоїв, а також статус споживання алкоголю (абстиненція, поточне вживання, вживання в минулому, епізодичне зловживання).

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Дослідники також вивчили шкоду, пов'язану із вживанням алкоголю, аналізуючи дані про втрати років життя, скориговані за віком (DALYs), та про смертність на 100 000 населення за 2019 рік.

Поділ країн за вживанням алкоголю

Результати показали, що країни можна поділити на шість категорій. Дві третини з них залишилися у тих же кластерах, що й у 2000 році.

Країни, які традиційно вживають вино, такі як Франція, Греція, Італія, Португалія та Швеція, показали найнижчий рівень загального споживання алкоголю.

Друга група країн, які надають перевагу пиву та вживають менше міцних напоїв, включає Австрію, Бельгію, Данію, Німеччину, Нідерланди, Норвегію, Словенію та Іспанію, де також відзначається високий рівень споживання алкоголю серед туристів.

Країни з високим споживанням пива та алкоголю загалом, такі як Хорватія, Чехія, Угорщина, Польща, Румунія та Словаччина, вирізняються поширеністю важкого епізодичного пияцтва.

Балтійські країни – Естонія, Латвія та Литва – відрізняються високим рівнем споживання алкоголю, але низьким рівнем вживання вина та малою кількістю непитущих, при цьому не виділяються за показниками важкого епізодичного пияцтва.

До п'ятої групи увійшли Україна, Болгарія та Кіпр, де спостерігається високе регулярне споживання алкоголю, але при цьому низька кількість питущих людей, але велика частка пияцтва.

В останню групу виділили країни з найвищою кількістю населення, що п'є, і жителів, що епізодично зловживають алкоголем. Серед них Фінляндія, Ісландія, Ірландія, Люксембург і Мальта.

Найбільша шкода алкоголю

Дослідження виявило значний зв'язок між характером споживання алкоголю, смертністю та шкодою спиртного для здоров'я. У країнах, де поширене споживання міцних напоїв та/або пияцтва – в Естонії, Латвії, Литві, Болгарії, Україні та Кіпрі, – відзначені найвищі середні показники смертності та шкоди здоров'ю через алкоголь.

Враховуючи високий рівень споживання алкоголю в Європі, автори закликають до пошуку стратегій для зміни усталених патернів вживання, які призводять до збільшення хвороб та смертності.