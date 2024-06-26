Ученые проанализировали алкогольное поведение в странах Евросоюза, а также в Исландии, Норвегии и Украине за периоды 2000, 2010, 2015 и 2019 годов. Исследование основывается на данных ВОЗ о потреблении алкоголя на душу населения, типы алкогольных напитков, а также статус потребления алкоголя (абстиненция, текущее употребление, употребление в прошлом, эпизодическое злоупотребление).

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Исследователи также изучили вред, связанный с употреблением алкоголя, анализируя данные о потере лет жизни, скорректированные по возрасту (DALYs), и о смертности на 100 000 населения за 2019 год.

Разделение стран по употреблению алкоголя

Результаты показали, что страны можно разделить на шесть категорий. Две трети из них остались в тех же кластерах, что и в 2000 году.

Страны, которые традиционно употребляют вино, такие как Франция, Греция, Италия, Португалия и Швеция, показали самый низкий уровень общего потребления алкоголя.

Вторая группа стран, которые предпочитают пиво и употребляют меньше крепких напитков, включает Австрию, Бельгию, Данию, Германию, Нидерланды, Норвегию, Словению и Испанию, где также отмечается высокий уровень потребления алкоголя среди туристов.

Страны с высоким потреблением пива и алкоголя в целом, такие как Хорватия, Чехия, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия, отличаются распространенностью тяжелого эпизодического пьянства.

Балтийские страны – Эстония, Латвия и Литва – отличаются высоким уровнем потребления алкоголя, но низким уровнем употребления вина и малым количеством непьющих, при этом не выделяются по показателям тяжелого эпизодического пьянства.

В пятую группу вошли Украина, Болгария и Кипр, где наблюдается высокое регулярное потребление алкоголя, но при этом низкое количество пьющих людей, но большая доля пьянства.

В последнюю группу выделили страны с самым высоким количеством пьющего населения,, и жителей, эпизодически злоупотребляющих алкоголем. Среди них Финляндия, Исландия, Ирландия, Люксембург и Мальта.

Наибольший вред алкоголя

Исследование выявило значительную связь между характером потребления алкоголя, смертностью и вредом спиртного для здоровья. В странах, где распространено потребление крепких напитков и/или пьянства – в Эстонии, Латвии, Литве, Болгарии, Украине и Кипре, – отмечены самые высокие средние показатели смертности и вреда здоровью из-за алкоголя.

Учитывая высокий уровень потребления алкоголя в Европе, авторы призывают к поиску стратегий для изменения устоявшихся паттернов употребления, которые приводят к увеличению болезней и смертности.