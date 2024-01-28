Кардіологи з Народної лікарні Шаосін спільно з колегами з Народної лікарні Чжуцзі в Китаї заявили, що темний шоколад знижує ризик гіпертонічної хвороби.

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Зокрема, команда вчених наголосила, що їм вдалось встановити зв'язок між споживанням темного шоколаду і зниженням ризику есенціальної гіпертензіїїї, або гіпертонічної хвороби — хронічного підвищеного кров'яного тиску.

Довідка. Гіпертонія – це серйозне захворювання, яке пов'язують із ризиками інсульту і серцевого нападу.

Попередньо уже були наукові дані, які підтвердити потенційну користь темного шоколаду, передусім завдяки вмісту флаванолів, включно зі зменшенням запалення і факторів, які пов'язаних з ішемічною хворобою серця.

Що нового виявили вчені

Дослідники використали метод менделівської рандомізації та провели епідеміологічне дослідження, вивчивши генетичні профілі 64 945 осіб європейського походження. Їх метою було виявити зв'язок між регулярним споживанням темного шоколаду і ризиком серцевої недостатності, тромбів, інсультів, ішемічної хвороби серця та есенціальної гіпертензії.

У ході дослідження учені заявили про значний зв'язок між вживанням темного шоколаду та зниженням ризику гіпертонії.

Також було зафіксовано зв'язок між споживанням темного шоколаду та зменшенням ризику венозної тромбоемболії. Однак, вчені не помітили кореляції між вживанням темного шоколаду та іншими захворюваннями, які вивчались командою.

Перспектива відкриття

Учені наголосили, що ці дані вказують на необхідність додаткових досліджень впливу темного шоколаду і його компонентів на лікування гіпертонії. Проте, попри обнадійливі результати, слід провести додаткові експерименти, аби отримати схвалення регулюючих органів.

Попри все, дослідження відкриває нові перспективи для боротьби з високим тиском і демонструє потенційну користь та перевагу темного шоколаду для здоров'я серця.