Кардиологи из Народной больницы Шаосин совместно с коллегами из Народной больницы Чжуцзи в Китае заявили, что темный шоколад снижает риск гипертонической болезни.

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В частности, команда ученых подчеркнула, что им удалось установить связь между потреблением темного шоколада и снижением риска эссенциальной гипертензии или гипертонической болезни — хронического повышенного кровяного давления.

Справка. Гипертония – это серьезное заболевание, связывающееся с рисками инсульта и сердечного приступа.

Предварительно уже были научные данные, которые подтвердили потенциальную пользу темного шоколада, прежде всего благодаря содержанию флаванолов, включая уменьшение воспаления и факторов, связанных с ишемической болезнью сердца.

Что нового обнаружили ученые

Исследователи использовали метод менделевской рандомизации и провели эпидемиологическое исследование, изучив генетические профили 64945 человек европейского происхождения. Их целью было выявить связь между регулярным потреблением темного шоколада и риском сердечной недостаточности, тромбов, инсультов, ишемической болезни и эссенциальной гипертензии.

В ходе исследования ученые заявили о значительная связь между употреблением темного шоколада и снижением риска гипертонии.

Также была зафиксирована связь между потреблением темного шоколада и уменьшением риска венозной тромбоэмболии. Однако ученые не заметили корреляции между употреблением темного шоколада и другими заболеваниями, изучаемыми командой.

Перспектива открытия

Ученые подчеркнули, что данные указывают на необходимость дополнительных исследований влияния темного шоколада и его компонентов на лечение гипертонии. Однако несмотря на обнадеживающие результаты, следует провести дополнительные эксперименты, чтобы получить одобрение регулирующих органов.

Кроме того, исследование открывает новые перспективы для борьбы с высоким давлением и демонстрирует потенциальную пользу и преимущество темного шоколада для здоровья сердца.