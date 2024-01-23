Большинство взрослых на планете (около 65%) не переносят лактозу. Этот углевод содержится в молочных продуктах, всегда усваивается через оболочку тонкого кишечника и расщепляется ферментом лактазой. Когда лактаза отсутствует, лактоза попадает в толстый кишечник. Там бактерии метаболизируют лактозу, производя смесь газов (диоксид углерода и метан), что вызывает различные кишечные проблемы.

Также на тему Насколько полезны протеиновые батончики

Однако ученые выяснили, что употребление молока при дефиците лактазы может иметь положительный эффект: непереваренная лактоза становится пищей для бактерий, что приводит к увеличению их разнообразия и помогает снижать риск диабета 2 типа.

Новое исследование непереносимости лактозы

Ученые пришли к этому выводу, изучив генотип, микробиом кишечника и уровни метаболитов в крови у 12 тысяч участников. Исследование здоровья испаноязычного сообщества за период наблюдения в шесть лет.

Ученые оценивали употребление молока с помощью двух диетических интервью (участников просили перечислить все продукты и напитки, которые они употребляли за последние 24 часа) и опросника о пищевых предпочтениях. В результате было установлено, что увеличение употребления молока на одну порцию в день снижало риск диабета 2 типа на 30% у участников с неактивным геном лактазы. Эту связь между употреблением молока, генотипом лактазы и риском диабета 2 типа затем подтвердили в Британском биобанке на 167 тысяч человек.

Молоко способствует росту полезных бактерий

При анализе микробиому у участников исследования было выявлено четкое изменение количества кишечных бактерий, в частности бифидобактерий. Кроме того, у потребителей молока с нехваткой лактазы обнаружились изменения в профилях метаболитов в крови (например, увеличение уровня индолпропионата – полезного метаболита кишечника). Эти изменения связаны с определенными бактериями, ассоциированными с молоком.

Это новое исследование вносит важные уточнения в наше понимание непереносимости лактозы. Многие годы было принято считать, что людям с такой проблемой лучше избегать употребления молока. Появились даже продукты, не содержащие лактозы. Теперь же, наоборот, выясняется, что даже имеющие непереносимость могут извлечь пользу от употребления молока.