Більшість дорослих на планеті (близько 65%) не переносять лактозу. Цей вуглевод міститься у молочних продуктах, який завжди засвоюється через оболонку тонкого кишківника і розщеплюється ферментом лактазою. Коли лактаза відсутня, лактоза потрапляє до товстого кишківника. Там бактерії метаболізують лактозу, виробляючи суміш газів (діоксид вуглецю та метан), що спричиняє різні кишкові проблеми.

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Однак вчені зʼясували, що вживання молока при дефіциті лактази може мати позитивний ефект: неперетравлена лактоза стає їжею для бактерій, що призводить до збільшення їхньої різноманітності та допомагає знижувати ризик діабету 2 типу.

Нове дослідження непереносності лактози

Вчені дійшли до цього висновку, вивчивши генотип, мікробіом кишківника та рівні метаболітів у крові у 12 тисяч учасників Дослідження здоров'я іспаномовної спільноти за період спостереження у шість років.

Вчені оцінювали вживання молока за допомогою двох дієтичних інтерв'ю (учасників просили перерахувати всі продукти та напої, які вони вживали за останні 24 години) та опитувальника про харчові уподобання. В результаті було встановлено, що збільшення вживання молока на одну порцію на день знижувало ризик діабету 2 типу на 30% в учасників з неактивним геном лактази. Цей зв'язок між вживанням молока, генотипом лактази та ризиком діабету 2 типу потім підтвердили у Британському біобанку на 167 тисячах людей.

Молоко сприяє росту корисних бактерій

При аналізі мікробіому в учасників дослідження було виявлено чітку зміну кількості кишкових бактерій, зокрема біфідобактерій. Крім того, у споживачів молока з браком лактази виявилися зміни у профілях метаболітів у крові (наприклад, збільшення рівня індолпропіонату – корисного метаболіту кишківника). Ці зміни пов'язані з певними бактеріями, асоційованими з молоком.

Це нове дослідження вносить важливі уточнення до нашого розуміння непереносності лактози. Багато років було заведено вважати, що людям з такою проблемою краще уникати вживання молока. З'явилися навіть продукти, які не містять лактози. Тепер же, навпаки, з'ясовується, що навіть ті, хто має непереносність, можуть отримати користь від вживання молока.