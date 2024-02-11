Результати представила команда вчених з Університету Лімерика в Ірландії та Університету штату Айова в США. Вони переконують, що спорт – це гарна альтернатива медакаментозному лікуванню депресивних станів. Дослідження опубліковане в журналі Trends in Molecular Medicine.

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Силові тренування можуть бути доступною альтернативною терапією для поліпшення стану тривоги і депресії, подібно до більш традиційних методів лікування,

– ідеться у дослідженні.

Зазначають, що користь для здоров'я від силових тренувань або вправ зі зміцнення м'язів добре відома, проте їхній потенційний вплив на лікування тривожних і депресивних симптомів і розладів є недостатньо вивченим.

Перспектива дослідження

Імовірні психобіологічні механізми, які допомагають краще зрозуміти, як і чому тренування з обтяженнями допомагають при депресії, можуть змінити ситуацію і запропонувати нові рішення у контексті покращення психічного здоров'я.

"Оскільки силові тренування, ймовірно, працюють як через спільні, так і окремі механізми для досягнення позитивного ефекту на настрій порівняно з аеробними вправами, їх можна комбінувати для досягнення кращого ефекту", – наголосили вчені.

Вони сподіваються, що силові навантаження можуть стати ключем до поведінкового лікування тривоги і депресії. Тож хочуть за допомогою подальших досліджень у клінічних групах визначити, хто з найбільшою ефективністю отримає користь від такої фізичної активності. Свої наступні результати обіцяють оприлюднити згодом.