Деякі серцево-судинні захворювання можуть передаватися у спадок. Наприклад, кардіоміопатія, аритмічні порушення, аневризми та високий рівень ліпопротеїнів низької щільності в крові.

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Коли призначають генетичний тест

Але у багатьох людей зі спадковою схильністю немає клінічних проявів хвороби. І щоб оцінити ризики, кардіолог призначає генетичне дослідження. Генетичний тест використовують, щоб з'ясувати, чи є у людини конкретний змінений ген чи генетична помилка, що призводить до спадкового захворювання серця та судин.

Це допомагає лікарям точніше оцінити стан пацієнта та підібрати індивідуальне лікування. Крім того, генетичне дослідження корисне для сім'ї. Якщо у когось із близьких родичів були спадкові захворювання серця, то інші члени сім'ї можуть дізнатися, чи несуть вони таку ж генетичну мутацію.

Якщо тест підтвердив високий ризик спадкового захворювання, слід спостерігатися у кардіолога. Лікар стежитиме за проявом ознак хвороби та призначить лікування, якщо воно знадобиться.

Про що свідчать результати генетичного тесту

Позитивний результат генетичного дослідження означає, що причина проблем із серцем у сім'ї виявлена в ДНК. Але за генетичним тестом не завжди можна передбачити, яке саме захворювання може виникнути у людини. І навіть якщо дефектний ген виявлений, це не завжди означає, що у людини розвинеться спадкове захворювання серця.

Це лише оцінка ризику, яка показує, на що потрібно звернути увагу. Те саме і з негативним результатом. Він не означає, що людина не має спадкового захворювання серця, а лише виключає, що ті гени, які вивчали в аналізі і можуть стати причиною хвороби.

Тому генетичний аналіз який не завжди показує правдивий результат. Потрібно враховувати сімейний анамнез, клінічні ознаки та, якщо необхідно, консультуватися з медичним генетиком. Якщо в сім'ї були захворювання серця або випадки раптової смерті, краще проконсультуватися з лікарем.