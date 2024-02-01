Мова про статичні вправи. Учені переконують, що вони корисні для пацієтів, які страждають на гіпертонію. Дослідження опублікували у Британському журналі спортивної медицини.

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"Всього 8 хвилин виконання статичних вправ тричі на тиждень можуть сприяти зниженню артеріального тиску", – ідеться у дослідженні.

Важливо! Елементарна статична вправа, яку виконують з власною вагою, відома усім як "стільчик" біля стіни, може покращити серцево-судинне здоров'я.

Деталі дослідження

Науковці проаналізували 270 рандомізованих досліджень, у яких брали участь понад 15 тисяч людей.

У ході досліджень учені зосередились на вивченні впливу на артеріальний тиск трьох статичних вправ:

жим ручного динамометра,

розгинання ніг на фіксовану опору;

та присідання, притиснувшись спиною до стіни.

При цьому ще одну популярну вправу – планку не включали у дослідження.

Ізометрична (тобто статична) вправа передбачає скорочення, при якому довжина м'яза не змінюється.

"Вправа, при якій людина утримує напругу в якомусь положенні, що при цьому не передбачає динамічного руху, є ізометричною вправою", – пояснив співавтор дослідження Джеймі Едвардс.

Користь статичних вправ

Учені дійшли висновку, що статичні вправи, як-от "стільчик" біля стіни, можуть допомогти знизити артеріальний тиск ефективніше, ніж інші види активності, серед яких аеробіка, силові тренування або високоінтенсивні інтервальні тренування.

Ба більше, якщо виконувати "стільчик" біля стіни регулярно, значно знижується систолічний артеріальний тиск (верхній показник) в середньому на 10 мм рт. ст., а діастолічний тиск – на 5 мм рт. ст. (нижній показник).

Як пояснюють цей вплив учені Зниження тиску відбувається унаслідок скорочення м'язів, утримання одного положення тимчасово зменшує приплив крові до певного м'яза. А коли ви перестаєте напружувати м'яз, приток крові посилюється. Як наслідок, формуються сигнали, які спонукають кровоносні судини розслаблятися і зменшують опір кровотоку, і зрештою – артеріальний тиск знижується.

Перспектива відкриття

Науковці, які презентували дослідження, сподіваються, що їхні висновки стануть у нагоді під час формування рекомендацій щодо фізичних вправ для профілактики та лікування гіпертонії.

"Ізометричні вправи як інструмент лікування для людей з гіпертонією – це чудово. Я дійсно думаю, що це гарний спосіб залучити більше людей до активного способу життя", – резюмував Джеймі О'Дрісколл.



Вправа "стільчик" допоможе знизити високий тиск / Фото shutterstock

Як зробити вправу "стільчик": інструкція

Щільно притуліться спиною до стіни

Поставте ноги на ширині плечей на відстані до метра від стіни.

Задійте м'язи живота і спускайтеся спиною по стіні, поки ваші стегна не стануть паралельними до землі.

Намагайтесь тримати ноги під кутом 90 градусів, наче ви сидите на стільці.

Коліна тримайте прямо над щиколотками, а не над пальцями ніг. Спина – рівна до стіни.

Затримайтесь у такому положені від 20 до 60 секунд, чи довше.

Повільно відсуньтеся назад по стіні до положення стоячи. Відпочиньте і повторіть підхід.

Бонусом є те, що ця проста вправа задіює багато м'язів ніг та прес, тож вона буде корисною і для вашої фігури. Зауважте, що існують і інші статичні вправи, які легкі у виконанні і будуть такими ж корисними для серцево-судинної системи.