Некоторые сердечно-сосудистые заболевания могут передаваться по наследству. Например, кардиомиопатия, аритмические нарушения, аневризмы и высокий уровень липопротеинов низкой плотности в крови.

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Когда назначают генетический тест

Но у многих людей с наследственной предрасположенностью нет клинических проявлений болезни. И чтобы оценить риски, кардиолог назначает генетическое исследование. Генетический тест используют, чтобы выяснить, есть ли у человека конкретный измененный ген или генетическая ошибка, что приводит к наследственному заболеванию сердца и сосудов.

Это помогает врачам точнее оценить состояние пациента и подобрать индивидуальное лечение. Кроме того, генетическое исследование полезно для семьи. Если у кого-то из близких родственников были наследственные заболевания сердца, то другие члены семьи могут узнать, несут ли они такую же генетическую мутацию.

Если тест подтвердил высокий риск наследственного заболевания, следует наблюдаться у кардиолога. Врач будет следить за проявлением признаков болезни и назначит лечение, если оно понадобится.

О чем свидетельствуют результаты генетического теста

Положительный результат генетического исследования означает, что причина проблем с сердцем в семье обнаружена в ДНК. Но по генетическому тесту не всегда можно предсказать, какое именно заболевание может возникнуть у человека. И даже если дефектный ген обнаружен, это не всегда означает, что у человека разовьется наследственное заболевание сердца.

Это лишь оценка риска, которая показывает, на что нужно обратить внимание. То же самое и с отрицательным результатом. Он не означает, что человек не имеет наследственного заболевания сердца, а лишь исключает, что те гены, которые изучали в анализе и могут стать причиной болезни.

Поэтому генетический анализ не всегда показывает правдивый результат. Нужно учитывать семейный анамнез, клинические признаки и, если необходимо, консультироваться с медицинским генетиком. Если в семье были заболевания сердца или случаи внезапной смерти, лучше проконсультироваться с врачом.