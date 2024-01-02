Важливість фізичного контакту

З погляду еволюції, сон – вразливий стан. Мозок може не давати заснути, доки не переконається в безпеці навколишнього середовища. Одним зі способів переконати мозок у безпеці є фізичний контакт із надійним та улюбленим партнером.

Також на тему: В якій позі найкраще спати

Попередні дослідження показали, що жінки, які перебувають у щасливому шлюбі, сплять краще, ніж самотні жінки або ті, хто не задоволений своїми стосунками з чоловіком. Фізична близькість з коханою людиною може стимулювати виробництво окситоцину, який сприяє почуттю умиротворення та розслаблення. Все це має сприятливий вплив на сон.

Однак сон із партнером не завжди може бути приємним. Це найбільше проявляється у випадку, коли у вас різні біоритми. В інших випадках, сну може заважати хропіння партнера або його неспокій уві сні.

Нове дослідження сну

Вчені з Університету Мічигану (США) провели експеримент на мишах і дійшли висновку, що сон на самоті виявився здоровішим, ніж сон із партнером. Для ведення спостереження за кількома гризунами одночасно протягом доби вчені використовували бездротові нейрофізіологічні пристрої.

Дослідники виявили, що миші прагнуть фізичного контакту перед сном: вони притискаються один до одного. Вчені назвали це явище "соматолонгією" – прагнення до тривалого фізичного контакту. При цьому гризуни мали вибір: спати разом або наодинці (для кожного з них було обладнане зручне місце для сну).

Сон наодинці корисніший, ніж з партнером

Але попри це, миші обирали спати з партнером. Проблема полягала в тому, що таким чином миші часто порушували сон один одного – так само як це відбувається у людей.

З іншого боку, вчені виявили, що у мишей, які спали разом, спостерігалася синхронізація за декількома нейрофізіологічними показниками, включаючи час початку сну, неспання та швидкої фази сну. Примітно, що під час так званої фази швидкого руху очей синхронізацію ритмів зафіксували у самців, що спільно сплять, але не у самок або незнайомих один з одним мишей. Дослідники дійшли висновку, що відчуття безпеки уві сні контролює ступінь синхронізації. Мабуть, так і у людини.