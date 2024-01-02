Важность физического контакта

С точки зрения эволюции, сон – уязвимое состояние. Мозг может не давать уснуть, пока не убедится в безопасности окружающей среды. Одним из способов убедить мозг в безопасности является физический контакт с надежным и любимым партнером.

Также на тему: В какой позе лучше всего спать

Предыдущие исследования показали, что женщины, состоящие в счастливом браке, спят лучше, чем одинокие женщины или те, кто не доволен своими отношениями с мужчиной. Физическая близость с любимым человеком может стимулировать производство окситоцина, способствующего чувству умиротворения и расслабления. Все это оказывает благоприятное влияние на сон.

Однако сон с партнером не всегда может быть приятным. Это больше всего проявляется в случае, когда у вас разные биоритмы. В других случаях, сна может мешать храп партнера или его беспокойство во сне.

Новое исследование сна

Ученые из Университета Мичигана (США) провели эксперимент на мышах и пришли к выводу, что сон в одиночестве оказался здоровее, чем сон с партнером. Для наблюдения за несколькими грызунами одновременно в течение суток ученые использовали беспроводные нейрофизиологические устройства.

Исследователи обнаружили, что мыши стремятся к физическому контакту перед сном: они прижимаются друг к другу. Ученые назвали это явление "соматолонгией" – стремление к длительному физическому контакту. При этом у грызунов был выбор: спать вместе или наедине (для каждого из них было оборудовано удобное место для сна).

Сон в одиночку полезнее, чем с партнером

Но, несмотря на это, мыши выбирали спать с партнером. Проблема заключалась в том, что таким образом мыши часто нарушали сон друг друга – так же, как это происходит у людей.

С другой стороны, ученые обнаружили, что у спавших вместе мышей наблюдалась синхронизация по нескольким нейрофизиологическим показателям, включая время начала сна, бодрствования и быстрой фазы сна. Примечательно, что во время так называемой фазы быстрого движения глаз синхронизацию ритмов зафиксировали у совместно спящих самцов, но не у самок или незнакомых друг с другом мышей. Исследователи пришли к выводу, что чувство безопасности во сне контролирует степень синхронизации. Пожалуй, так и у человека.