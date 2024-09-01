Найчастіше соціальна ізоляція зачіпає людей похилого віку через втрату близьких, погіршення здоров'я та зниження мобільності.

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Чому виникає ізоляція

Але існують і інші причини:

обмежені можливості – фізичні бар'єри та стигматизація ускладнюють соціальні контакти;

труднощі соціальної адаптації – деякі підлітки відчувають ізоляцію через проблеми з самооцінкою, цькування;

травма – люди, які пережили травму, можуть уникати спілкування, щоб уникнути болю та стресу;

імігранти та представники меншин – стикаються з мовним бар'єром, культурними відмінностями та упередженням.

Ізоляція та самотність – це два різні, хоча й пов'язані між собою поняття. Самотність — це суб'єктивне відчуття відчуженості, навіть коли навколо є люди. Це пов'язано з відсутністю близьких відносин, емоційного зв'язку або відчуттям, що ніхто не розуміє людину.

А соціальна ізоляція – це об'єктивний стан, коли людина фактично не має достатньої кількості соціальних зв'язків та контактів. Соціальна ізоляція може призвести до самотності, тоді як інші можуть відчувати себе самотніми, не будучи соціально ізольованими.

Вплив на здоров'я

Дослідження свідчать, що соціальна ізоляція:

сприяє розвитку депресії та тривожних розладів;

підвищує рівень стресу;

збільшує ризик серцево-судинних захворювань;

призводить до погіршення когнітивних функцій;

ослаблює імунну систему, організм стає більш вразливим до інфекцій та захворювань;

асоціюється з вищим рівнем смертності – люди з обмеженими соціальними зв'язками мають підвищений ризик передчасної смерті;

знижує рівень фізичної активності, у людини не вистачає мотивації займатися спортом або виходити на прогулянки;

призводить до зловживання психоактивними речовинами.

Як боротися з ізоляцією

Не соромтеся звернутися за допомогою до родини або соціальних працівників. Спробуйте створити емоційно значущі зв'язки, щоб відчути себе частиною родини або спільноти. Це зменшить відчуття самотності та ізоляції.

Ось ще кілька порад:

знайдіть хобі або поверніться до старого захоплення, щоб зустріти однодумців;

спілкуйтеся з родиною та друзями щодня через соціальні мережі, дзвінки або особисті зустрічі;

використовуйте відеочат та інші технології для спілкування;

розгляньте можливість завести домашнього улюбленця для емоційної підтримки;

будьте фізично активні – займайтеся спортом з іншими людьми, прагніть до 150 хвилин активності на тиждень;

познайомтеся з сусідами.

Крім того, не забувайте піклуватися про себе: правильно харчуйтеся, спіть 7 – 9 годин і знаходьте час для улюблених занять.