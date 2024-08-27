Бажання випити може виникати на психологічному рівні та на ранніх стадіях залежності часто залишається неусвідомленим. Люди можуть пояснювати своє прагнення бажанням зняти стрес, підвищити впевненість у собі чи полегшити знайомство з новими людьми.

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Однак кількість вживаного алкоголю та його частота у таких випадках часто перевищують рекомендовані норми (за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, чоловікам рекомендується не більше 10 літрів чистого спирту на рік, жінкам – на третину менше).

Нове дослідження алкоголю

Дослідження показали, що нагадування людям про те, що вони нещодавно їли, перед їжею може зменшити розмір порції. Вчені з Університету Портсмута (Велика Британія) вирішили перевірити, чи аналогічний підхід працюватиме з алкоголем.

У дослідженні взяли участь 50 жінок віком від 18 до 46 років, яких поділили на дві групи. Першій групі запропонували згадати нещодавній випадок вживання алкоголю, другій (контрольній) групі розповісти про останню поїздку на автомобілі.

Потім усім учасницям запропонували напій на горілчаній основі, кількість якого вони могли самостійно регулювати. Щоб створити природне середовище та відвернути учасниць від завдань дослідження, експериментатори включили нейтральну телепередачу.

Спогади можуть зменшити тягу до алкоголю

Учасниці, які згадували про останнє вживання алкоголю, пили повільніше. Вчені припускають, що це могло бути пов'язане з небажанням вживати зайві калорії та часто наражати організм на вплив алкоголю. Оскільки люди з більшим ризиком залежності зазвичай п'ють швидше, швидкість вживання може вказувати на ступінь потягу до алкоголю.

Додаткові дослідження показали, що попереджувальні написи на упаковці алкогольних напоїв можуть зменшувати бажання пити та уповільнювати швидкість вживання. У майбутньому дослідники планують з'ясувати, чи вплинуть спогади на споживання алкоголю у чоловіків, які зазвичай п'ють більше жінок та мають вищий ризик розвитку залежності.