Флоренс Коміте, ендокринологиня та засновниця Центру точної медицини та здоров'я у Нью-Йорку, поділилася чотирма базовими рекомендаціями для тих, хто прагне жити довго.

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Пріоритет білкам

Коміте вживає щонайменше один грам білка на кожен кілограм своєї ваги щодня. З віком м'язова маса зменшується, що може призвести до послаблення та погіршення рухливості, тому достатня кількість білка є важливою для підтримки здоров'я в процесі старіння.

Білок виконує багато функцій в організмі, зокрема прискорення загоєння ран та виробництво гормонів. Тому Коміте починає свій день з білкового смузі.

Регулярні тренування

Як і вживання великої кількості білка, силові тренування та тренування з навантаженнями також допомагають підтримувати м'язову масу. Коміте проводить силові тренування двічі на тиждень.

Також двічі-тричі на тиждень вона виконує кардіонавантаження. Дослідження показало, що вправи з вагою та кардіо знижують ризик ранньої смерті учасників на 40%.

Вживання темного шоколаду

Коміте включає у свій раціон темний шоколад, багатий на флавоноїди, які пов'язані зі зниженням артеріального тиску і рівня холестерину, а також з поліпшенням кровотоку в мозку.

Попередні дослідження також вказують на можливе запобігання нейродегенеративних захворювань, включаючи хворобу Альцгеймера. Вона надає перевагу шоколаду з вмістом какао від 70 до 90%, тому що він містить менше цукру в порівнянні з молочним шоколадом.

Обмеження вживання алкоголю

Коміте не часто вживає алкоголь, за винятком випадкового келиха вина або текіли. Хоча є кілька досліджень, які припускають, що алкоголь може принести користь здоров'ю, великий огляд досліджень 2023 року за участю 4,8 мільйона учасників показав, що жінки, які вживають алкоголь, частіше вмирають, ніж непитущі.

Всесвітня організація охорони здоров'я стверджує, що будь-яку кількість алкоголю не можна вважати безпечною для здоров'я.