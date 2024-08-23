Флоренс Комитет, эндокринолог и основательница Центра точной медицины и здоровья в Нью-Йорке, поделилась четырьмя базовыми рекомендациями для тех, кто стремится жить долго.

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Приоритет белкам

Комитет употребляет не менее одного грамма белка на каждый килограмм своего веса ежедневно. С возрастом мышечная масса уменьшается, что может привести к ослаблению и ухудшению подвижности, поэтому достаточное количество белка важно для поддержания здоровья в процессе старения.

Белок выполняет много функций в организме, в частности ускорение заживления ран и производство гормонов. Поэтому Комитет начинает свой день с белкового смузи.

Регулярные тренировки

Как и употребление большого количества белка, силовые тренировки и тренировки с нагрузками также помогают поддерживать мышечную массу. Комитет проводит силовые тренировки дважды в неделю.

Также два-три раза в неделю она выполняет кардионагрузки. Исследование показало, что упражнения с весом и кардио снижают риск ранней смерти участников на 40%.

Употребление темного шоколада

Комитет включает в свой рацион темный шоколад, богатый флавоноидами, которые связаны со снижением артериального давления и уровня холестерина, а также с улучшением кровотока в мозге.

Предварительные исследования также указывают на возможное предотвращение нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера. Она предпочитает шоколад с содержанием какао от 70 до 90%, потому что он содержит меньше сахара по сравнению с молочным шоколадом.

Ограничение употребления алкоголя

Комите не часто употребляет алкоголь, за исключением случайного бокала вина или текилы. Хотя есть несколько исследований, которые предполагают, что алкоголь может принести пользу здоровью, большой обзор исследований 2023 года с участием 4,8 миллиона участников показал, что женщины, которые употребляют алкоголь, чаще умирают, чем непьющие.

Всемирная организация здравоохранения утверждает, что любое количество алкоголя нельзя считать безопасным для здоровья.