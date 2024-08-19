Исследование основывалось на данных о живорождении в США с 2011 по 2022 год, включающих более 46 миллионов случаев. Группа медиков из Стэнфордского университета, Университета Эмори и Римского университета "Сапиенца" провела анализ этих данных.

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Возраст отцовства растет

Исследование показало, что доля родителей старше 50 лет увеличилась с 1,1% в 2011 году до 1,3% в 2022 году. Большинство из них были в возрасте 50 лет, но были и те, кто отметил 60-летие и даже 70-летие. При этом родители пожилого возраста представляли различные этнические группы и уровни образования.

Медики также обнаружили, что с возрастом родителей увеличивается риск преждевременных родов и низкого веса при рождении у детей. У мужчин в возрасте 50 – 59 лет такие проблемы встречались на 16% и 14% чаще, чем у отцов в возрасте 30 – 39 лет.

Влияние позднего отцовства на здоровье детей

Исследователи отметили, что чем старше были родители, тем чаще для рождения ребенка требовались вспомогательные репродуктивные технологии. В группе 50 – 59 лет вероятность применения подобных методик возрастала более чем вдвое.

Было также отмечено, что у самых старших родителей, старше 70 и 75 лет, вероятность рождения сыновей была ниже на 8% и 16% соответственно, по сравнению с младшими родителями.

Исследователи подчеркнули, что с возрастом родителей чаще требуются вспомогательные репродуктивные технологии, и в парах с пожилыми мужчинами чаще встречаются женщины, которые впервые рожают после 25 лет. Известно, что позднее материнство и отцовство увеличивают риск осложнений во время беременности и родов.

В заключение авторы исследования высказали мнение о необходимости информирования общественности о преимуществах и недостатках позднего отцовства и его влияние на здоровье детей. Они также указали на ограничения исследования, включая зависимость от данных о зарегистрированных рождениях и возможное влияние других неучтенных переменных.