Желание выпить может возникать на психологическом уровне и на ранних стадиях зависимости часто остается неосознанным. Люди могут объяснять свое стремление желанием снять стресс, повысить уверенность в себе или облегчить знакомство с новыми людьми.

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Однако количество употребляемого алкоголя и его частота в таких случаях часто превышают рекомендуемые нормы (по данным Всемирной организации здравоохранения, мужчинам рекомендуется не более 10 литров чистого спирта в год, женщинам – на треть меньше).

Новое исследование алкоголя

Исследования показали, что напоминание людям о том, что они недавно ели, перед едой может уменьшить размер порции. Ученые из Университета Портсмута (Великобритания) решили проверить, будет ли аналогичный подход работать с алкоголем.

В исследовании приняли участие 50 женщин в возрасте от 18 до 46 лет, которых поделили на две группы. Первой группе предложили вспомнить недавний случай употребления алкоголя, второй (контрольной) группе рассказать о последней поездке на автомобиле.

Затем всем участницам предложили напиток на водочной основе, количество которого они могли самостоятельно регулировать. Чтобы создать естественную среду и отвлечь участниц от задач исследования, экспериментаторы включили нейтральную телепередачу.

Воспоминания могут уменьшить тягу к алкоголю

Участницы, которые вспоминали о последнем употреблении алкоголя, пили медленнее. Ученые предполагают, что это могло быть связано с нежеланием употреблять лишние калории и часто подвергать организм воздействию алкоголя. Поскольку люди с большим риском зависимости обычно пьют быстрее, скорость употребления может указывать на степень влечения к алкоголю.

Дополнительные исследования показали, что предупредительные надписи на упаковке алкогольных напитков могут уменьшать желание пить и замедлять скорость употребления. В будущем исследователи планируют выяснить, повлияют ли воспоминания на потребление алкоголя у мужчин, которые обычно пьют больше женщин и имеют более высокий риск развития зависимости.