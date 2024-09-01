Чаще всего социальная изоляция затрагивает пожилых людей из-за потери близких, ухудшения здоровья и снижения мобильности.
Также на тему: Нашли простой способ уменьшить тягу к алкоголю
Почему возникает изоляция
Но существуют и другие причины:
- ограниченные возможности – физические барьеры и стигматизация затрудняют социальные контакты;
- трудности социальной адаптации – некоторые подростки испытывают изоляцию из-за проблем с самооценкой, травля травля;
- травма – люди, пережившие травму, могут избегать общения, чтобы избежать боли и стресса;
- иммигранты и представители меньшинств – сталкиваются с языковым барьером, культурными различиями и предубеждением.
Изоляция и одиночество – это два разных, хотя и связанные между собой понятия. Одиночество - это субъективное ощущение отчужденности, даже когда вокруг есть люди. Это связано с отсутствием близких отношений, эмоциональной связи или ощущением, что никто не понимает человека.
А социальная изоляция – это объективное состояние, когда человек фактически не имеет достаточного количества социальных связей и контактов. Социальная изоляция может привести к одиночеству, тогда как другие могут чувствовать себя одинокими, не будучи социально изолированными.
Влияние на здоровье
Исследования показывают, что социальная изоляция:
- способствует развитию депрессии и тревожных расстройств;
- повышает уровень стресса;
- увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний;
- приводит к ухудшению когнитивных функций;
- ослабляет иммунную систему, организм становится более уязвимым к инфекциям и заболеваниям;
- ассоциируется с более высоким уровнем смертности – люди с ограниченными социальными связями имеют повышенный риск преждевременной смерти;
- снижает уровень физической активности, у человека не хватает мотивации заниматься спортом или выходить на прогулки;
- приводит к злоупотреблению психоактивными веществами.
Как бороться с изоляцией
Не стесняйтесь обратиться за помощью к семье или социальным работникам. Попробуйте создать эмоционально значимые связи, чтобы почувствовать себя частью семьи или сообщества. Это уменьшит чувство одиночества и изоляции.
Вот еще несколько советов:
- найдите хобби или вернитесь к старому увлечению, чтобы встретить единомышленников;
- общайтесь с семьей и друзьями ежедневно через социальные сети, звонки или личные встречи;
- используйте видеочат и другие технологии для общения;
- рассмотрите возможность завести домашнего любимца для эмоциональной поддержки;
- будьте физически активны – занимайтесь спортом с другими людьми, стремитесь к 150 минут активности в неделю;
- познакомьтесь с соседями.
Кроме того, не забывайте заботиться о себе: правильно питайтесь, спите 7 – 9 часов и находите время для любимых занятий.