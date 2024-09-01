Чаще всего социальная изоляция затрагивает пожилых людей из-за потери близких, ухудшения здоровья и снижения мобильности.

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Почему возникает изоляция

Но существуют и другие причины:

  • ограниченные возможности – физические барьеры и стигматизация затрудняют социальные контакты;
  • трудности социальной адаптации – некоторые подростки испытывают изоляцию из-за проблем с самооценкой, травля травля;
  • травма – люди, пережившие травму, могут избегать общения, чтобы избежать боли и стресса;
  • иммигранты и представители меньшинств – сталкиваются с языковым барьером, культурными различиями и предубеждением.

Изоляция и одиночество – это два разных, хотя и связанные между собой понятия. Одиночество - это субъективное ощущение отчужденности, даже когда вокруг есть люди. Это связано с отсутствием близких отношений, эмоциональной связи или ощущением, что никто не понимает человека.

А социальная изоляция – это объективное состояние, когда человек фактически не имеет достаточного количества социальных связей и контактов. Социальная изоляция может привести к одиночеству, тогда как другие могут чувствовать себя одинокими, не будучи социально изолированными.

Влияние на здоровье

Исследования показывают, что социальная изоляция:

  • способствует развитию депрессии и тревожных расстройств;
  • повышает уровень стресса;
  • увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний;
  • приводит к ухудшению когнитивных функций;
  • ослабляет иммунную систему, организм становится более уязвимым к инфекциям и заболеваниям;
  • ассоциируется с более высоким уровнем смертности – люди с ограниченными социальными связями имеют повышенный риск преждевременной смерти;
  • снижает уровень физической активности, у человека не хватает мотивации заниматься спортом или выходить на прогулки;
  • приводит к злоупотреблению психоактивными веществами.

Как бороться с изоляцией

Не стесняйтесь обратиться за помощью к семье или социальным работникам. Попробуйте создать эмоционально значимые связи, чтобы почувствовать себя частью семьи или сообщества. Это уменьшит чувство одиночества и изоляции.

Вот еще несколько советов:

  • найдите хобби или вернитесь к старому увлечению, чтобы встретить единомышленников;
  • общайтесь с семьей и друзьями ежедневно через социальные сети, звонки или личные встречи;
  • используйте видеочат и другие технологии для общения;
  • рассмотрите возможность завести домашнего любимца для эмоциональной поддержки;
  • будьте физически активны – занимайтесь спортом с другими людьми, стремитесь к 150 минут активности в неделю;
  • познакомьтесь с соседями.

Кроме того, не забывайте заботиться о себе: правильно питайтесь, спите 7 – 9 часов и находите время для любимых занятий.