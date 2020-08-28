Сомнамбулізм означає, що людина рухається або здійснює складні дії, не прокинувшись повністю. Це може статися з людиною в будь-якому віці, але найчастіше трапляється в дітей.

Про це написала ексміністерка охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у фейсбуці.

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Незалежно від того, що роблять діти під час епізодів сомнамбулізму, після сну вони не пам’ятають цього. Часто епізод сомнамбулізму відбувається в першій частині ночі (протягом однієї-двох годин після засинання).

Діти можуть повзати, ходити, бігати або говорити під час сну, почати одягатися чи спробувати вийти з дому тощо. У цей час вона має переважно відкриті очі та порожній погляд.

Ознаки сомнамбулізму у дітей:

Дитина сидить в ліжку і повторює певні рухи,

Встає і ходить помешканням,

Розмовляє або бурмоче,

Не реагує на звертання до себе,

Робить незграбні рухи,

Має мимовільне сечовипускання,

Виконує повторювані дії, як-от відкривання та закривання дверей.

У цей момент дитина не відповідає на питання батьків. Також її розбудити буде дуже складно.

Скільки триває епізод сомнамбулізму

Епізод сомнамбулізму може тривати від кількох секунд до декількох хвилин, але зазвичай триває від 10 до 20 хвилин. Після його закінчення дитина засне, а після пробудження може відчувати втому та дезорієнтованість.

Причини сомнамбулізму

Недостатня кількість сну або втома,

нерегулярний графік сну,

супутнє захворювання,

температура,

побічні ефекти від вживання деяких ліків,

стрес.

Коли варто звернутися до фахівця

Супрун зазначила, що дуже рідко сомнамбулізм є симптомом чогось серйозного і переважно сомнамбулізм не потребує медичного втручання. До моменту досягнення статевої зрілості більшість дітей це переростають.

"Якщо ж епізоди сомнамбулізму трапляються досить часто, ви стурбовані тим, що дитина може травмувати себе чи інших людей, або ж епізоди продовжуються, або тільки починаються у старшому віці, слід проконсультуватися з педіатром чи сімейним лікарем. В окремих випадках він або вона може призначити нетривалий курс снодійних або заспокійливих ліків", – пояснила ексміністерка охорони здоров'я.

Як батьки можуть допомогти дитині

Переконайтеся, що під час епізоду сомнамбулізму дитина не зазнає травмування та не покидає меж помешкання. Задля цього батьки можуть:

зачиняти на ніч двері та вікна,

встановити сигналізацію чи блокування на дверях, вікнах, сходах,

тримати гострі, зламані чи небезпечні предмети якомога далі від ліжка дитини чи за межами її спальні,

переконатися, що ваша дитина не спить на верхній частині двоярусного ліжка,

зменшити температуру на обігрівачі, щоб запобігти опікам,

зберігати ключі від помешкання так, щоб дитина не могла їх дістати,

підтримувати чистоту на підлозі, не залишати там велику кількість різних предметів, через які дитина може перечепитися та впасти або на які може наступити.

Не намагайтеся втримати дитину чи розбудити її. Обережно направте її назад до ліжка, коли вона закінчить те, що робить. Не сваріть дитину наступного дня через те, що вона мала епізод сомнамбулізму — через отриманий стрес такі епізоди, навпаки, можуть повторюватися, – заявила Уляна Супрун.



Під час епізоду сомнамбулізму не намагайтеся розбудити дитину / Фото: Getty Images

Техніка для запобігання сомнамбулізму

Ексголова МОЗ повідомила, що існує також техніка, яку називають "заплановане пробудження". Це допомагає запобігти сомнамбулізму.

"Кілька ночей поспіль записуйте час, коли дитина засинає і коли починається епізод. Протягом наступного тижня спробуйте акуратно розбудити дитину за 15-30 хвилин до очікуваного часу епізоду сноходіння, звечора попередивши її про це. Протягом наступних п’яти хвилин не давайте дитині заснути", – написала вона.

Крім того, якщо дитина їде ночувати до родичів, друзів чи певний час перебуватиме в таборі, слід попередити про це, аби люди на місці змогли підготуватися і запропонувати дитині комфортні та безпечні умови для сну.