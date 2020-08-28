Сомнамбулизм означает, что человек движется или осуществляет сложные действия, не проснувшись полностью. Это может произойти с человеком в любом возрасте, но чаще всего встречается у детей.

Об этом написала экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в фейсбуке.

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Независимо от того, что делают дети во время эпизодов сомнамбулизма, после сна они не помнят этого. Часто эпизод сомнамбулизма происходит в первой части ночи (в течение одного-двух часов после засыпания).

Дети могут ползать, ходить, бегать или говорить во время сна, начать одеваться или попытаться выйти из дома и тому подобное. В это время они имеют преимущественно открытые глаза и пустой взгляд.

Признаки сомнамбулизма у детей

Ребенок сидит в кровати и повторяет определенные движения,

Встает и ходит по помещению,

Разговаривает или бормочет,

Не реагирует на обращения к себе,

Делает неуклюжие движения,

Имеет непроизвольное мочеиспускание,

Выполняет повторяющиеся действия, например открывание и закрывание дверей.

В этот момент ребенок не отвечает на вопросы родителей. Также его разбудить будет очень сложно.

Сколько длится эпизод сомнамбулизма

Эпизод сомнамбулизма может длиться от нескольких секунд до нескольких минут, но обычно длится от 10 до 20 минут. После его окончания ребенок заснет, а после пробуждения может чувствовать усталость и дезориентацию.

Причины сомнамбулизма

Недостаточное количество сна или усталость,

нерегулярный график сна,

сопутствующее заболевание,

температура,

побочные эффекты от употребления некоторых лекарств,

стресс.

Когда стоит обратиться к специалисту

Супрун отметила, что очень редко сомнамбулизм является симптомом чего-то серьезного и преимущественно сомнамбулизм не требует медицинского вмешательства. К моменту достижения половой зрелости большинство детей это перерастают.

"Если же эпизоды сомнамбулизма встречаются довольно часто, вы обеспокоены тем, что ребенок может травмировать себя или других людей, или же эпизоды продолжаются, или только начинаются в старшем возрасте, следует проконсультироваться с педиатром или семейным врачом. В отдельных случаях он или она может назначить непродолжительный курс снотворных или успокоительных лекарств", – пояснила экс-министр здравоохранения.

Как родители могут помочь ребенку

Убедитесь, что во время эпизода сомнамбулизма ребенок не травмируется и не покидает пределов дома. Для этого родители могут:

закрывать на ночь двери и окна,

установить сигнализацию или блокировку на дверях, окнах, лестницах,

держать острые, сломанные или опасные предметы подальше от кровати ребенка или вне его спальни,

убедиться, что ваш ребенок не спит на верхней части двухярусной кровати,

уменьшить температуру на обогревателе, чтобы предотвратить ожоги,

хранить ключи от квартиры так, чтобы ребенок не мог их достать,

поддерживать чистоту на полу, не оставлять там большое количество различных предметов, обкоторых ребенок может споткнуться и упасть или на которые может наступить.

Не пытайтесь удержать ребенка или разбудить его. Осторожно направьте его обратно к постели, когда он закончит то, что делает. Не ругайте ребенка на следующий день из-за того, что он имел эпизод сомнамбулизма – из-за полученного стресса такие эпизоды, наоборот, могут повторяться,

– заявила Ульяна Супрун.

Во время эпизода сомнамбулизма не пытайтесь разбудить ребенка / Фото: Getty Images

Техника для предотвращения сомнамбулизма

Экс-голова Минздрава сообщила, что существует также техника, которую называют "запланированное пробуждение". Это помогает предотвратить сомнамбулизм.

"Несколько ночей подряд записывайте время, когда ребенок засыпает и когда начинается эпизод. В течение следующей недели попробуйте аккуратно разбудить ребенка за 15-30 минут до ожидаемого времени эпизода снохождения, вечером предупредив его об этом. В течение следующих пяти минут не давайте ребенку заснуть", – написала она.

Кроме того, если ребенок едет ночевать к родственникам, друзьям или определенное время будет находиться в лагере, следует предупредить об этом, чтобы люди на месте смогли подготовиться и предложить ребенку комфортные и безопасные условия для сна.