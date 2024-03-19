Нове дослідження діагностики хвороби Паркінсона

У нещодавно проведеному дослідженні американські науковці залучили 23 домашніх собаки з 16 різних порід. Команда собак охоплювала як породи, які зазвичай застосовуються для виявлення хвороб, так і типових домашніх улюбленців, включаючи англійського мастифа і померанського шпіца.

Також на тему Через накопичення жиру: знайшли нову причину хвороби Альцгеймера

Собаки проходили велику програму підготовки, що складається з 200 навчальних занять, проведених з 2021 по 2022 роки. У людей, хворих на хворобу Паркінсона, у шкірному салі, маслянистій речовині, що зволожує шкіру, містяться сотні специфічних хімічних сполук. Саме їх використали для навчання тварин.

Хвороба Паркінсона – що це? Це прогресуючий нервовий розлад, що впливає на рухові функції та викликає тремор, повільність руху, жорсткість м'язів та порушення рівноваги. Це одна з найпоширеніших неврологічних патологій серед людей літнього віку.

Варто підкреслити, що нюх у собак у 10 000 разів сильніший, ніж у людей, оскільки у них близько 220 мільйонів нюхових рецепторів, у той час, як у людей лише п'ять мільйонів.

Собаки розпізнають хворобу Паркінсона

Після інтенсивної підготовки пси навчилися визначати хворобу Паркінсона із середньою точністю 86%, при цьому ігнорували проби від здорових учасників у 89% випадків. Десять із навчених тварин досягли чутливості понад 90%. Дослідники зазначають, що наразі залишається невідомим, які конкретні сполуки у шкірному салі розпізнають собаки, але сподіваються, що майбутні дослідження допоможуть відповісти на це питання.

На думку вчених, у перспективі собаки можуть бути використані для скринінгу зразків від людей з ранніми симптомами хвороби Паркінсона, щоб визначити тих, хто може потребувати додаткової діагностики та лікування.