Новое исследование диагностики болезни Паркинсона

В недавно проведенном исследовании американские ученые привлекли 23 домашних собаки из 16 различных пород. Команда собак охватывала как породы, которые обычно применяются для выявления болезней, так и типичных домашних любимцев, включая английского мастифа и померанского шпица.

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Собаки проходили обширную программу подготовки, состоящую из 200 учебных занятий, проведенных с 2021 по 2022 годы. У людей, больных болезнью Паркинсона, в кожном сале, маслянистом веществе, увлажняющем кожу, содержатся сотни специфических химических соединений. Именно их использовали для обучения животных.

Болезнь Паркинсона – что это? Это прогрессирующее нервное расстройство, что влияет на двигательные функции и вызывает тремор, медлительность движения, жесткость мышц и нарушение равновесия. Это одна из самых распространенных неврологических патологий среди людей пожилого возраста.

Стоит подчеркнуть, что обоняние у собак в 10 000 раз сильнее, чем у людей, поскольку у них около 220 миллионов обонятельных рецепторов, в то время, как у людей только пять миллионов.

Собаки распознают болезнь Паркинсона

После интенсивной подготовки псы научились определять болезнь Паркинсона со средней точностью 86%, при этом игнорировали пробы от здоровых участников в 89% случаев. Десять из обученных животных достигли чувствительности более 90%. Исследователи отмечают, что пока остается неизвестным, какие конкретные соединения в кожном сале распознают собаки, но надеются, что будущие исследования помогут ответить на этот вопрос.

По мнению ученых, в перспективе собаки могут быть использованы для скрининга образцов от людей с ранними симптомами болезни Паркинсона, чтобы определить тех, кто может нуждаться в дополнительной диагностике и лечении.