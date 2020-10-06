Чоловік не міг розмовляти, самостійно ходити і їсти впродовж восьми років, однак після одноразового введення препарату на деякий час "згадав" колишні вміння. Вченим вдалося оцінити мозкову активність пацієнта до і після лікування, щоб вивчити потенціал терапії для людей з іншими типами черепно-мозкових травм.

Експериментальне лікування, про яке пише EurekAlert, провели чоловікові в Нідерландах, який у віці 30 років отримав гіпоксично-ішемічну травму головного мозку. В результаті у нього діагностували безсонну кому – стан, коли людина втрачає здатність розмовляти й усвідомлено рухатися, одночасно зберігаючи можливість це робити фізіологічно.

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Впродовж восьми років чоловік перебував в спеціалізованому реабілітаційному закладі, однак змін в його стані та самопочутті лікарі не фіксували. З попередніх досліджень вчені знали, що іноді пацієнти з таким діагнозом можуть на короткий період відновлювати функціональність на тлі прийому препарату проти безсоння. Отримавши дозвіл від родини пацієнта вчені застосували препарат і отримали дійсно чудовий ефект.

Препарат проти безсоння показав дивовижний ефект

Ефект був короткочасним, але показав значні неврологічні поліпшення: чоловік заговорив, захотів подзвонити своєму батькові, цікавився станом своїх родичів і навіть зміг з деякою допомогою встати з інвалідного візка і пройти невелику відстань.

Вченим також вдалося зафіксувати відмінності в активності мозку до і після лікування.

До введення препарату вони спостерігали гіперактивність в певних частинах мозку, викликаючи характерні порушення. Приймання снодійного препарату придушувало патологічний стан та повернуло здатність мови і руху.

Річ у бета-ритмах

Спостереження вказали на важливу роль бета-ритмів головного мозку для відновлення після важких черепно-мозкових травм,

– резюмували вчені.

Втім, на жаль, ефект від препарату має обмежену тривалість, тому тепер, розуміючи механізм його дії, вчені спробують знайти для таких пацієнтів варіанти терапії з більш тривалою дією.