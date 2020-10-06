Мужчина не мог разговаривать, самостоятельно ходить и есть в течение восьми лет, однако после однократного введения препарата на некоторое время "вспомнил" прежние умения. Ученым удалось оценить мозговую активность пациента до и после лечения, чтобы изучить потенциал терапии для людей с другими типами черепно-мозговых травм.

Экспериментальное лечение, о котором пишет EurekAlert, провели мужчине в Нидерландах, который в возрасте 30 лет получил гипоксически-ишемическую травму головного мозга. В результате у него диагностировали бессонную кому – состояние, когда человек теряет способность разговаривать и осознанно двигаться, одновременно сохраняя возможность это делать физиологически.

Читайте также Травмы спинного мозга: нашли способ уменьшить вред

На протяжении восьми лет мужчина находился в специализированном реабилитационном учреждении, однако изменений в его состоянии и самочувствии врачи не фиксировали. Из предыдущих исследований ученые знали, что иногда пациенты с таким диагнозом могут на короткий период восстанавливать функциональность на фоне приема препарата против бессонницы. Получив разрешение от семьи пациента, ученые применили препарат и получили действительно замечательный эффект.

Препарат против бессонницы показал удивительный эффект

Эффект был кратковременным, но показал значительные неврологические улучшения: мужчина заговорил, захотел позвонить своему отцу, интересовался состоянием своих родственников и даже смог с некоторой помощью встать с инвалидного кресла и пройти небольшое расстояние.

Ученым также удалось зафиксировать различия в активности мозга до и после лечения.

До введения препарата они наблюдали гиперактивность в определенных частях мозга, вызывая характерные нарушения. Прием снотворного препарата подавлял патологическое состояние и вернул способность речи и движения.

Дело в бета-ритмах

Наблюдения указали на важную роль бета-ритмов головного мозга для восстановления после тяжелых черепно-мозговых травм,

- резюмировали ученые.

Впрочем, к сожалению, эффект от препарата имеет ограниченную продолжительность, поэтому теперь, понимая механизм его действия, ученые попытаются найти для таких пациентов варианты терапии с более длительным действием.