З квітня лікарі другої ланки перейшли на нові умови праці. Але Національна служба здоров'я оцінила послуги медиків занадто дешево, відтак цих грошей на зарплату не вистачає. У Смілі депутати весь цей час на сесії не можуть зібрати кворум, щоби проголосувати за таке рішення.

В інших містах недостачу компенсували із міських бюджетів, кажуть лікарі. Але депутати в Смілі "провалили" голосування вже в дев'ятнадцяте, передає 24 канал.

До теми 3 місяці без грошей: медики у Смілі протестують через невиплату зарплат

На засідання щодо зарплат медикам із 36 обранців прийшла лише третина. Тож 3 мільйони гривень, які необхідні медикам на зарплати так і не виділили. Наступну сесію планують уже з понеділка. Але гарантії, що кворум буде – немає. Міський голова пояснив, що впливу на обранців не має й нічого зробити не може.

19 разів я збираю сесію для того, щоби віддати гроші. 2 рішення сесії я вже виходжу сюди (на протест до медиків – 24 канал),

– заявив міський голова Сміли Олексій Цибко.

Дивіться відео 24 каналу: мер Сміли про провалені засідання

Що кажуть медики?

Працівники поліклінік уже третій місяць без зарплати. Тож, з 29 липня люди вдались до радикальних дій – на роботу виходять лише на одну годину – з 8 до 9 ранку. Чому обранці оминають сесійну залу – у медиків є своя версія.

У них внутрішній конфлікт, це внутрішні амбіції голови, депутатів, але ми стали заручниками цієї ситуації, конфлікт уже переріс у кризу,

– сказав працівник Смілянської міської поліклініки Олександр Горовий.

Протест медиків: що відомо

Міська влада заборгувала понад 3 мільйони гривень 400 медпрацівникам. Через це люди вийшли на акцію протесту під міськрадою. Вона розпочалась 27 липня. Однак мітингувальники вкотре не отримали навіть обіцянок.

Головними вимогами протестувальників є:

виплата зарплат медикам;

кошти на пільгові ліки;

повернути на посаду нещодавно звільненого керівника відділу охорони здоров'я Миколу Стуженка.

Дивіться фото із протесту медиків / Фото Марини Васильєвої, 24 канал

Дивіться відео 24 каналу з протесту у Смілі: