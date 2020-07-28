У Смілі, що на Черкащині, працівники поліклінік протягом трьох місяців не отримують зарплату. Міська влада заборгувала понад 3 мільйони гривень 400 медпрацівникам. Через це люди вийшли на акцію протесту під міськрадою.

Як повідомляє 24 канал, причина в тому, що з 1 квітня почався другий етап медреформи. Відповідно до неї, лікарі другої ланки перейшли на нові умови праці.

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Однак Національна служба здоров'я оцінила послуги медиків занадто дешево, відтак цих грошей на зарплату не вистачає.

За словами мітингарів, в усій Україні нестачу коштів компенсували з міських бюджетів. Однак у Смілі депутати досі на сесії не зібрали кворум, щоб проголосувати за таке рішення. У відділі охорони здоров'я будуть економити кошти і планують власні реформи. Однак люди наразі лише чекають виплати.

"Люди працюють, у людей є сім'ї. А нам ніхто не платить гроші. Ми працюємо, їздимо, шукаємо гроші на дорогу, водимо дітей в школу, а ніхто нічого не думає про нас, нікому нічого не треба", – заявила учасниця мітингу Альона Ярухіна.

Головними вимогами протестувальників є:

виплата зарплат медикам;

кошти на пільгові ліки;

повернути на посаду нещодавно звільненого керівника відділу охорони здоров’я Миколу Стуженка.

"Дефіцит коштів до кінця року – більше, ніж 20 мільйонів. І без реформування самої структури загальної охорони здоров’я Сміли...просто далі, після виплати зарплат, буде до кінця року така ж сама ситуація", – прокоментував в.о. керівника відділу охорони здоров'я міста Сміла Сергій Юрчик.

Акція протесту розпочалась 27 липня. Однак мітингувальники вкотре не отримали навіть обіцянок, тож люди під міськрадою лишилися чергувати і назвали акцію безстроковою.

Відомо, що мітинг медиків продовжиться у вівторок, 28 липня, о 10.00 на площі перед міськрадою.

Що відомо про другий етап медреформи

Другий етап медичної реформи розпочався 1 квітня. Він передбачав реформування вторинної ланки, але його заблокували. Після критики прихильників змін у Кабміні почали говорити, що реформу продовжать, але зі змінами, які насамперед стосуються фінансування.

Влада запевняє, що робить це все, щоб уникнути масового звільнення медиків.

Однак у Конституційному суді України наразі розглядають подання колишніх нардепів-регіоналів про визнання медичної реформи неконституційною.

Медики у Смілі протестують через невиплату зарплат: відео